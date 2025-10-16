De FIA heeft voor het tweede raceweekend op rij een officiële waarschuwing gegeven voor alle Formule 1-teams. Tijdens de GP van Singapore begin oktober was het al heet, maar in de komende GP van Austin in Amerika stijgt het kwik weer tot zorgwekkende hoogten. De internationale autosportfederatie heeft daarom het hitteplan in werking gesteld.

Als de verwachtingen aangeven dat de temperaturen tijdens Formule 1-races 31 graden of hoger worden, dan geeft de FIA sinds 2023 een officiële hittewaarschuwing af. Daarmee treedt er één belangrijke regel in werking, waar alle teams zich aan moeten houden. Om de coureurs te beschermen, moet het zogeheten 'Driver Cooling System' worden geregeld. Daarmee kunnen coureurs als Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris zich zo goed mogelijk koelen in de barre omstandigheden.

Speciale koelvesten

Dat speciale koelsysteem voor de twintig coureurs bestaat onder meer uit een high-tec koelvest. Daarin zitten buizen verwerkt die koele vloeistof via het systeem langs het lichaam van Verstappen en zijn collega's pompt. Het is voor de coureurs overigens niet verplicht om dat koelvest ook te dragen, maar de teams zijn wel verplicht het te regelen. In Singapore zag je ook al dat coureurs er verschillend over dachten qua gebruik.

Zwaardere auto's

De FIA staat tijdens zo'n officieel hitteplan ook toe dat de auto het minimumgewicht van 800 kilo overschrijdt. Dat is ook logisch, want om het koelsysteem in de auto te kunnen passen, zal er ook gewicht toegevoegd moeten worden. Voor de vrije trainingen, kwalificatie en sprint-kwalificatie in Austin mag elke auto twee kilo extra wegen en voor de sprint-race en de hoofdrace mag dat vijf kilo meer zijn. 'Als de coureur weigert om een persoonlijk koelelement te dragen, dienen de teams alle andere onderdelen wel te installeren', staat in de regels van de FIA. Zo is het gewicht voor alle teams en auto's gelijk.

Medische hulp in Qatar

Het systeem voor koelvesten werd opgezet na de Grote Prijs van Qatar in 2023, toen meerdere coureurs medische hulp nodig hadden door de hitte. Ook na de GP van Singapore was er discussie over de koelvesten, die volgend seizoen bij hittewaarschuwingen verplicht worden. "Ik vind dat het alleen optioneel moet zijn en dat je zelf mag kiezen of je het wil dragen of niet", zei regerend wereldkampioen Max Verstappen daarover.

Strijd om WK-titel in bloedhitte

Het raceweekend in de Amerikaanse staat Texas is een bijzondere. Er wordt namelijk een extra sprintrace gehouden, waar punten te verzamelen zijn in de strijd om de wereldtitel bij de coureurs. McLaren is als team al wereldkampioen, maar in de strijd om de WK-titel zijn coureurs Oscar Piastri en Lando Norris nog verre van verzekerd van hun podiumplekken. Max Verstappen sluipt namelijk al drie races op rij dichterbij en hoopt in een bloedheet Austin een dubbelslag te slaan met de extra punten in de sprint.