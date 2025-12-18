Lando Norris onttroonde eerder deze maand Max Verstappen als wereldkampioen in de Formule 1 en de Brit mocht afgelopen week eindelijk zijn beker in ontvangst nemen bij het gala van de FIA. De grote baas van de autosportbond zorgde bij dat evenement echter voor ongeloof bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Bij de meeste sporten krijgt de kampioen na de laatste race direct zijn bokaal, maar in de Formule 1 gaat dat totaal anders. Autosportbond FIA organiseert na het seizoen een gala en daar krijgt de wereldkampioen pas zijn titel. Norris moest dus helemaal naar de Oezbeekse hoofdstad Tashkent afreizen om zijn prijs op te halen.

Op het gala gebeurde er echter iets opvallends op het podium. Norris werd daar op bijzondere wijze begroet door FIA-baas Mohamed Ben Sulayem, die net voor het gala herkozen werd. "Heel amicaal kun je wel zeggen. Hij kwam op, ging eerst de hand schudden, een dikke knuffel, hij zat ook de hele tijd aan hem en vervolgens ging hij met twee handen helemaal door dat haar heen.", vertelt Van As vol verbazing. "Waarom doe je dit en ga je door iemands haar woelen? Zo raar."

Hoog deelt het ongeloof van haar kompaan: "Hij leek wel helemaal high, omdat hij daarvoor weer benoemd was tot voorzitter. Het leek wel alsof hij iets op had. Hij was misschien ook opgelucht of blij en dat hij dan helemaal in zijn element zat op het podium. Het zag er een beetje raar uit."

Recidivist

Opvallend aan de actie van Ben Sulayem is overigens dat het niet de eerste keer is dat hij dit bij Norris deed. Toen de Brit na de beslissende race in Abu Dhabi samen met Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri plaatsnam in de wachtruimte voordat ze naar het podium werden geroepen, wreef de grote baas van de autosportwereld ook al hard door zijn haren om hem te feliciteren met het binnenhalen van de wereldtitel.

