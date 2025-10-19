Tot nu toe is het een heerlijk raceweekend voor Max Verstappen in Austin. Zaterdagavond pakte hij bin de kwalificatie pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten van zondag. Eerder die dag won hij al de sprintrace.

Q1 begon onstuimig, want Isack Hadjar boorde zijn Racing Bull binnen enkele seconden tegen een muur. De rode vlaggen werden gezwaaid en de kwalificatie lag een kleine tien minuten stil. In die sessie waren de afvallers Hadjar, Bortoleto, Ocon, Stroll en Albon.

In Q2 viel het doek voor Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly en Colapinto. In beide sessies noteerde Verstappen in zijn Red Bull de toptijd.

Q3

De mannen van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, reden een wat bleke eerste en tweede sessie. Wellicht had dat te maken met de sprintrace, waarin beide coureurs uitvielen. Ze werden getoucheerd door andere rijders en dat veroorzaakte lichte schade aan hun wagens. De McLaren-monteurs waren daar tot vlak voor de kwalificatie nog druk mee.

Ondanks dat Verstappen in Q3 maar één run deed, door een misrekening van Red Bull, bleek zijn laptime van 1.32,510 scherp genoeg. PIastri moest dik een halve tel toegeven, Norris strandde op 0,291 seconde.

Verstappen and Norris on the Front Row! 🍿



Here's your starting grid for the Grand Prix 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Sprintrace en WK-stand

De Nederlander deed door zijn zege in de sprintrace goede zaken voor de titelstrijd. Hij liep 8 punten in op de rivalen van McLaren. Piastri leidt met 336 punten, Verstappen is op 281 punten gekomen, 55 punten minder. Lando Norris staat daar nog tussenin.