Daniel Ricciardo heeft aangekondigd te stoppen met racen. De Australiër, die tussen 2014 en 2018 voor Red Bull reed in de Formule 1, gaat als ambassadeur aan de slag bij Ford. Bij Red Bull was hij teamgenoot van Max Verstappen.

Donderdag plaatste Ricciardo een cryptisch bericht op zijn Instagram. Daarop was het logo van Ford te zien met de tekst: 'Er komt meer aan'. Een dag later werd het duidelijk waarop de Australiër aan het hinten was. Hij heeft een rol als ambassadeur aangenomen bij het Duitse automerk.

Pensioen

Daarbij kondigde hij ook zijn pensioen voor het racen aan. "Die dagen liggen achter me", valt te lezen. "Mijn liefde voor de wielen blijft hoog."

Toch behoeft zijn keuze wat uitleg. "Waarom nu? Ik heb er lang en hard over nagedacht om de meest authentieke manier te vinden om actief te blijven in de wereld van de motorsport. Voor mij ging racen altijd over plezier maken. Het maakte mij blij en zorgde voor herinneringen die ik de rest van mijn leven bij mij zal dragen."

Ambassadeur

Ricciardo is blij met zijn samenwerking met het Duitse automerk. "Ik ben er trots op globaal ambassadeur van Ford Racing te worden. Ik ga nauw samenwerken met het Racing team en daarbij focus ik mij vooral op het merk en de levensstijl van de Raptor voor vele klanten van Ford."

Veertien seizoenen F1

Ricciardo was jarenlang een vaste coureur in het paddock van de Formule 1. Hij was acht Grand Prix's in de veertien seizoenen dat hij meedeed in de autosport.

Na zijn jaren bij Red Bull reed Ricciardo achtereenvolgens voor Renault, McLaren en AlphaTauri. Zo goed als bij de Oostenrijkse renstal met het energiedrankje als sponsor werd het echter nooit meer. Na teleurstellende resultaten in wat zijn laatste seizoen bleek te zijn, werd hij aan de kant geschoven door Liam Lawson.