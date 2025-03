Oud-topsporters zien kansen voor teamgenoot Max Verstappen: 'Ik kreeg echt medelijden met hem'

Het Formule 1-seizoen is pas twee races onderweg, maar voor de teamgenoot van Max Verstappen lijkt de druk nu al ondraaglijk. Liam Lawson presteert onder de maat en wordt steeds vaker genoemd als mogelijke afvaller bij Red Bull. Deze pijnlijke situatie wekt medelijden voor de 23-jarige Nieuw-Zeelander.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast deze pijnlijke toestand en tonen medelijden met de jonge coureur.

Keiharde woorden voor teamgenoot Max Verstappen: 'Wat er nu gebeurt is ondenkbaar en pijnlijk' Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos trekt een pijnlijke conclusie over de situatie bij Red Bull Racing. Liam Lawson, de teamgenoot van Max Verstappen presteert ondermaats en dat wordt een 'achilleshiel' voor het team.

Medelijden

“Ik zou niet in zijn schoenen willen staan op dit moment”, zegt Van As. “Ik las dat ze hem willen vervangen en kreeg echt medelijden met hem. Natuurlijk, het is een keiharde wereld en hij verdient veel geld, maar na twee races al twijfelen of je eruit wordt gezet, dat is wel heel zuur.”

Red Bull bevestigt 'crisis-gesprek' en spreekt openlijk zorgen uit: nu al einde aan tijd Liam Lawson bij F1-team? Liam Lawson moet vrezen met grote vreze voor zijn stoeltje bij Red Bull Racing. Al na twee races zit de 23-jarige teamgenoot van Max Verstappen bij het topteam op de wip en adviseur Helmut Marko bevestigt nu wat velen al zagen aankomen: er is deze week al een 'crisis-gesprek'.

Hoog benadrukt dat de situatie voor Lawson extra lastig is, omdat hij in een moeilijke auto rijdt. “Verstappen zegt dat Lawson echt een goede coureur is en dat hij het in een andere auto veel beter zou doen. Maar ja, hij heeft nu eenmaal niet meer tijd om zich aan te passen. Helmut Marko zou zelfs gezegd hebben dat daar geen ruimte voor is. Dat wil je natuurlijk niet horen als coureur van iemand uit je team.”

Onmogelijke taak

Volgens Hoog is het rijden naast Verstappen ook een bijna onmogelijke taak: “Dat is misschien wel de moeilijkste plek in de Formule 1.” Van As vult aan: “Verstappen heeft ook niks aan hem. Lawson kan hem niet helpen in de race.”

Max Verstappen neemt opvallende stappen om drama bij Red Bull te stoppen Red Bull Racing moet voorlopig in de achtervolging op de concurrentie. De Oostenrijkse renstal ziet hoe vooral McLaren de dienst uitmaakt, waardoor de noodbel wordt geluid. Red Bull-adviseur Helmut Marko kondigde na de Grand Prix van China aan dat het team een 'noodvergadering' inlast in de fabriek. Max Verstappen zal ook een bezoek brengen om de problemen uit te zoeken.

Het duo blikt ook alvast vooruit op de volgende race in Japan. Van As vraagt zich hardop af of Red Bull daar al met een vervanger zal komen: "Zien we Yuki Tsunoda in een Red Bull-auto?" Hoog denkt van niet: “Nee, nee, nee, dat gaan ze nu nog niet doen. Marko gaf aan dat ze erover nadenken, maar dat er nog geen beslissing is genomen. Ik denk dat Lawson nog een of twee kansen krijgt.”

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In de nieuwste aflevering wordt niet alleen de situatie bij Red Bull onder de loep genomen, maar ook de spannende race van Mathieu van der Poel, de pijnlijke uitschakeling van Oranje in de Nations League en natuurlijk het nieuws over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam.