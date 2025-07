Het gonst van de geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen. De Nederlandse coureur lijkt in Sardinië al een gesprek te hebben gevoerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert moedigt de overstap aan.

Herbert vindt dat het 'perfecte moment' is aangebroken voor Max Verstappen om Red Bull Racing te verlaten en een nieuwe weg in te slaan. Over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen wordt al sinds begin vorig jaar gespeculeerd en de laatste tijd laaien de geruchten over een overstap naar Mercedes weer op.

Herbert gelooft dat alle veranderingen bij Red Bull in de afgelopen 18 maanden en de 'teloorgang' in Milton Keynes voldoende reden zijn voor Verstappen om te vertrekken. "Net als iedereen denk ik dat je, wanneer je twijfelt over je toekomst, zoals Max nu, zorgvuldig moet afwegen welke keuze je de beste kans geeft om je doelen te bereiken", zegt Herbert tegen RacingNews365.

'Daar ben ik van overtuigd'

"Max wil vechten voor overwinningen en titels. Ik weet zeker dat hij zich volledig bewust is van wat er speelt bij Red Bull en hoe het team zich ontwikkelt. Hij is ook op de hoogte van de geruchten over de vooruitgang van andere teams met hun nieuwe auto's en motoren."

Om die reden weet Herbert zeker: "Ik ben ervan overtuigd dat er een kern van waarheid zit in de geruchten over gesprekken met Mercedes, dat ze hem een presentatie hebben gegeven en hem hebben uitgenodigd voor een gesprek met Toto Wolff. Volgens mij is dat gebeurd."

'Perfecte moment'

Verstappen staat dus voor een belangrijke keuze, voor de korte én lange termijn. "Laten we niet vergeten wat Red Bull de afgelopen tien jaar heeft gepresteerd, maar ze lijken nu de weg kwijt te zijn. Max is zich volledig bewust van alle veranderingen die zijn doorgevoerd sinds het vertrek van Adrian Newey. Ik herhaal mezelf een beetje, maar als coureur wil je op de juiste plek op het juiste moment zijn. Is het perfecte moment voor Max om Red Bull te verlaten aangebroken? Ik denk van wel."