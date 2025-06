Het zijn zéér drukke dagen voor Kimi Antonelli. De piepjonge coureur (18) pakte afgelopen zondag bij de Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplek en meldde zich daarna direct in Italië voor zijn eindexamens van de middelbare school.

Antonelli veroverde afgelopen weekend de derde plek op het circuit in Montreal, achter Mercedes-teamgenoot George Russell (eerste) en Max Verstappen. Daarna stapte de rookie direct het vliegtuig in om in Italië samen met zijn vrienden zijn eindexamens te maken. Hij had ook de mogelijkheid om de toetsen privé af te leggen, maar hij vond een gaatje tussen de races door.

Antonelli had zelfs nog tijd om de avond ervoor met zijn vrienden door te brengen. Ze keken samen naar Virtus - een basketbalclub uit hun woonplaats Bologna - bij de coureur thuis, bereidden zich daar nog een laatste keer voor op het eerste examen en luisterde nog naar wat muziek.

Opgewacht op het schoolplein

Een dag later stond het eerste examen op het programma. Om 13.00 uur liep Antonelli de school weer uit en moest hij zich verantwoorden bij La Gazzetta Dello Sport; een journalist van de Italiaanse krant stond buiten het schoolplein te wachten op quotes. En die gaf Antonelli braaf: "Ik ben blij dat ik mijn eindexamen met mijn klasgenoten heb kunnen doen en niet alleen."

"Het is fijner om hier bij hen te zijn en wat tijd met elkaar door te brengen, ook al is het niet het beste moment omdat we examen doen, maar het is wel geruststellend om het allemaal samen te doen."

'Erg rustig' over volgende examen

Donderdag staat er nog een examen op het programma voor Antonelli: een essay in het Engels, gevolgd door een mondeling examen voor zijn klasgenoten. Dat moet als internationale topsporter geen probleem zijn, weet hij zelf ook. "Mijn toets zal in het Engels zijn, het vak dat ik het beste en het gemakkelijkst beheers, dus ik ben rustig."

Hij hoopte eerst de monteurs van Mercedes nog in te schakelen om hem een handje te helpen, maar zij hadden het erg druk tijdens het raceweekend. Antonelli reist na de examens door naar Oostenrijk, waar eind juni de volgende grand prix op het programma staat.