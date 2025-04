Protestactie Max Verstappen lijkt effect te hebben: 'We overwegen om dat aan te passen'

Er is mogelijk heel goed nieuws voor Max Verstappen, die eerder onder vuur kwam te liggen omdat hij vloekte tijdens een persconferentie. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk bekendgemaakt dat de straffen voor vloeken en ander wangedrag van coureurs worden aangepast.

Vorig jaar veroorzaakte Ben Sulayem opschudding door hard op te treden tegen het grove taalgebruik van Formule 1-coureurs. Vooral het veelvuldige gebruik van het woord 'fuck' stoorde hem. Een dag later werd Verstappen bestraft voor het vloeken in een persconferentie. Hij ontving een taakstraf, waarbij hij in Rwanda jongens en meisjes moest inspireren om de motorsport in te gaan.

De FIA kwam met aangescherpte strafregels begin dit jaar. Deze leidden tot verontwaardiging bij de coureurs. Als zij namelijk binnen twee jaar drie keer de regels overtreden, kunnen ze een schorsing van een maand krijgen. Daarnaast lopen ze ook het risico om WK-punten te verliezen, iets wat funest zou kunnen zijn in de strijd om de wereldtitel.

Boetes voor schelden in Formule 1

Eerste keer: 'alleen' een boete van 40.000 euro

Tweede keer: een boete van 80.000 euro en een voorwaardelijk schorsing van één maand

Derde keer: een boete van 120.000 euro en een maand schorsing én puntenaftrek

Mogelijke verandering

Maar nu lijkt er toch verandering te komen in die strenge regelgeving. Ben Sulayem oppert op zijn eigen Instagram-pagina dat hij 'overweegt verbeteringen aan te brengen in bijlage B' van de zogeheten International Sporting Code van de FIA.

"Na constructieve gesprekken met coureurs uit zeven verschillende FIA-kampioenschappen overweeg ik aanpassingen aan bijlage B. Als voormalig rallycoureur begrijp ik de uitdagingen beter dan de meesten", aldus Ben Sulayem.

Hij vervolgde: "Bijlage B is een cruciaal onderdeel van de Internationale Sporting Code en speelt een centrale rol in het toegankelijk maken van de sport voor de hele sportfamilie. Regels worden gemaakt door mensen en kunnen door mensen verbeterd worden. Dit principe van continue verbetering is iets waar ik altijd in heb geloof en staat centraal in alles wat we bij de FIA doen."

Na de laatste Grand Prix in Jeddah kwam de strenge regelgeving ter sprake nadat Verstappen niets kwijt wilde over zijn tijdstraf, omdat hij daarmee mogelijk nog een straf zou kunnen krijgen. Daarbij doelde hij op de aangescherpte richtlijnen. De protestactie van de wereldkampioen heeft dus mogelijk effect.