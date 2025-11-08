Het wordt voor Max Verstappen knap lastig om nog wereldkampioen te worden dit jaar. De Red Bull-coureur overleefde zaterdag de eerste sessie van de kwalificatie niet en start zondag bij de race in Brazilië vanaf plek 16.

Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen de eerste kwalificatiesessie niet overleefd. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 kwam in de kwalificatie voor de Grote Prijs van São Paulo niet verder dan de zestiende tijd, terwijl een plek bij de eerste vijftien noodzakelijk was.

Verstappen had een dag eerder al moeite om met de Red Bull een snelle ronde neer te zetten. Hij eindigde toen als zesde in de kwalificatie voor de sprintrace. Na de sprintrace van zaterdag zei hij te hopen dat het team wat aan de afstelling van de auto kon veranderen, waardoor hij meer grip zou hebben.

Jos Verstappen

Op de socials van F1 is te zien hoe Max' vader Jos Verstappen reageert op het moment dat zijn zoon blijft steken in Q1. In de garage van Red Bull maakt hij een zuinige beweging met zijn mond, waarna hij zijn gezicht afwendt van de monitor en de ruimte verlaat.

Op X stromen er al diverse memes binnen die inhaken op Jos' reactie. Iemand schrijft: "Dat was het gezicht van Jos Verstappen. Pas op, want vandaag gaat hij zijn zoon zo vastpakken." Daaronder staat een video van een gevecht. Ook anderen plaatsen soortgelijke vergelijkingen, hintend op een flinke portie agressie bij Jos Verstappen.

Lo que fue la cara de Jos Verstappen. Tengan cuidado porque hoy lo va a agarrar al hijo así:pic.twitter.com/1AUERYxsUo — Wanchope Cinéfilo (@WanchopeCinefil) November 8, 2025

Boordradio

Over de boordradio liet Verstappen aan het team weten dat hij ook niet wist wat hij anders moest doen. Nadat hij in zijn laatste poging er niet in slaagde onder de tijd van Nico Hülkenberg te duiken, die op dat moment op de vijftiende plaats stond, reageerde hij naar het team dat de auto geen grip had. "Briljant", voegde hij eraan toe.

Het is voor het eerst sinds de Grote Prijs van Rusland in Sotsji in 2021 dat Verstappen de tweede kwalificatiesessie niet haalde. Toen wist de Limburger al dat hij achteraan zou starten omdat hij een gridstraf kreeg vanwege een motorwissel.

WK

In het WK heeft Verstappen 39 punten achterstand op de Brit Lando Norris van McLaren, die eerder op de dag de sprintrace won. De Australiër Oscar Piastri, die uitviel in de sprintrace, heeft 9 punten minder dan Norris.

"Er valt niet veel te zeggen. Het was niet goed", reageerde Verstappen op de mislukte kwalificatie bij Viaplay. "Ik kan er nog wel tien minuten over praten en als ik wist waar het aan lag, zouden we het oplossen."

Verstappen zei dat hij geen grip had. Het team had aanpassingen aan de auto gedaan na de sprintrace. "Het is duidelijk dat dat niet heeft gewerkt", zei de Red Bull-coureur. "Ik had nog minder grip."