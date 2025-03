Red Bull negeerde inbreng Max Verstappen bij veelbesproken soap: 'We weten dat hij niet blij is'

De samenwerking tussen Max Verstappen en Red Bull heeft een knauw gekregen. Afgelopen week was het behoorlijk chaotisch bij de renstal, na de rijderswissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson, die terugkeerde naar zusterteam Racing Bulls.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko geeft toe dat stercoureur Verstappen niet helemaal blij is met de wisseling van zijn teamgenoot na slechts twee races in het Formule 1-seizoen. Vanaf de Grand Prix van Japan bezet Tsunoda het zitje naast hem.

In Australië en China wist Lawson zich geen enkele keer voorbij Q1 te kwalificeren. In Shanghai was hij zelfs de langzaamste in beide kwalificatiesessies (zowel sprint als race). Logischerwijs scoorde de Nieuw-Zeelander geen punten, terwijl Verstappen er in totaal 36 pakte. Dit leidde uiteindelijk tot de vervanging van Lawson door Tsunoda.

Red Bull negeerde inbreng Verstappen

Dr. Marko, een van de drijvende krachten achter de coureurswissel, geeft in een interview met De Telegraaf toe dat Verstappen niet erg enthousiast is over deze beslissing. "We weten dat Max er niet blij mee is. Maar we hebben twee auto's vooraan nodig", beargumenteerde de Oostenrijker. Verstappen had graag gezien dat Lawson wat langer de tijd had gekregen en stelde dat een wissel niet veel zin heeft omdat de RB21 lastig te besturen is.

Marko verwacht dat Tsunoda niet alleen nodig is voor de strijd bij de constructeurs. "Maar ook om Max te helpen aan zijn vijfde wereldtitel. Met twee auto's vooraan hebben we meer strategische opties tijdens de races. We kunnen Yuki's ervaring inzetten, en die ervaring is nu van belang. Uiteindelijk is dit een voordeel voor het team, want het geeft Max een voorsprong", stelde Marko.

Waarom nu?

De adviseur van Red Bull die zich nadrukkelijk bemoeit met de zitjes bij het hoofdteam en Racing Bulls erkende dat het een fout was om voor Lawson te kiezen als vervanger van de opgestapte Sergio Pérez na vorig seizoen. "Hij kwam in een negatieve spiraal terecht. Hij was als een geslagen bokser, waar het moeilijk is om uit die situatie te komen. Dus in dat opzicht was het een fout", verklaarde hij.