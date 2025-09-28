Lando Norris heeft zijn handen vol aan het titelgevecht in de Formule 1, maar kijkt ondertussen ook naar de avonturen van Max Verstappen. Met een glimlach geeft hij toe dat hij in de toekomst misschien wel in de voetsporen van de Nederlander wil treden.

Verstappen won zaterdag samen met Chris Lulham overtuigend op de Nordschleife tijdens zijn debuut in de endurance-series, nadat hij zich eerder als derde kwalificeerde. Dat maakte indruk op Norris. "Ik heb respect voor Max dat hij zoiets doet", begint de Engelsman tegenover Autosport.com.

"Hij zit in een positie waarin hij vier wereldkampioenschappen heeft gewonnen. Voor mij en Oscar (Piastri, red.) ligt de focus nu volledig op de strijd om de titel. Dat maakt het lastig om dit soort dingen ernaast te doen", stelt Norris over een uitstapje buiten de Formule 1.

Norris denkt na over toekomst na Formule 1

Toch ziet Norris zichzelf na zijn F1-pensioen dezelfde kant op gaan. "Dat zou ik geweldig vinden. Ik zag Zak (Brown, teambaas van McLaren, red.) er laatst ook over praten, met McLaren die naar Le Mans gaat. Ik blijf niet voor altijd in de Formule 1. Ik wil ook andere dingen doen, mijn leven leiden en nieuwe uitdagingen proberen."

'Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind'

Een eerste voorproefje kreeg hij al in 2018, toen hij de 24 uur van Daytona reed met onder anderen Fernando Alonso. "Dat was geweldig, echt een coole ervaring. Of het nu Le Mans, Daytona of Sebring is, het maakt niet uit: ik wil dat soort dingen gewoon doen", blikt Norris vooruit.

Wel weet hij waar zijn grens ligt. "Oval racen is waarschijnlijk het enige dat ik nooit zal doen, dat past gewoon niet bij mij", doelt de McLaren-coureur op de NASCAR of IndyCar. "Maar endurance-evenementen ga ik in de toekomst zeker doen. Ik heb dezelfde behoefte als Max om andere dingen uit te proberen en gewoon te doen wat ik leuk vind."

Titelstrijd met Piastri

Voorlopig ligt de prioriteit volledig bij de Formule 1, waar Norris samen met teamgenoot Piastri de strijd uitmaakt om de wereldtitel. De Australiër heeft momenteel een voorsprong van 25 punten op Norris en 69 op Verstappen. Maar het voorbeeld van Verstappen smaakt naar meer: voor Norris lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat ook hij de stap naar het langeafstandsracen.