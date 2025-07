McLaren-teambaas Zak Brown heeft gereageerd op het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing. Volgens de Amerikaan was de timing onverwacht, maar is de uitkomst voor hem geen verrassing.

Eerder deze maand liet Red Bull weten dat Christian Horner per direct was vertrokken als teambaas van het Formule 1-team. Zijn functie werd overgenomen door Laurent Mekies, die eerder leiding had gegeven aan zusterteam Racing Bulls.

Hoewel Red Bull geen officiële verklaring had gegeven voor Horners vertrek, leken de tegenvallende resultaten in het seizoen 2025 daar zeker aan bijgedragen te hebben. Daarnaast had de interne machtsstrijd binnen het bedrijf, die was ontstaan na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz, eveneens een rol gespeeld.

Geen verrassing

McLaren-topman Brown geeft aan dat dit nieuws voor hem geen verrassing was. "Misschien dat de timing verrassend is, maar de uitkomst niet", zo vertelt hij tegenover het Canadese TSN.

Brown vervolgt: "In de afgelopen jaren is er bij Red Bull veel drama geweest – en het lijkt niet minder te zijn geworden, mogelijk zelfs erger. Daarom verraste het me niet, zelfs niet dat het middenin het seizoen gebeurde. Maar wij blijven gefocust op het kampioenschap. Ze hebben nog steeds Max (Verstappen Red.) die zwaar aandringt, dus we moeten scherp blijven."

Terugkeer van Horner?

Volgens de McLaren-baas is de kans zeer aanwezig dat we Horner op een moment weer zien terugkeren. "Gezien zijn leeftijd en zijn achtergrond in de autosport zou het me verbazen als hij helemaal uit de racerij verdwijnt. Al weet ik natuurlijk niet waar zijn andere interesses liggen – misschien wil hij wel een voetbalteam gaan leiden. We zullen zien."

Goed seizoen

Brown beleeft met McLaren tot nu toe een goed seizoen in 2025. Met 460 punten voert het team het constructeurskampioenschap aan en heeft het een comfortabele voorsprong van 238 punten op naaste achtervolger Ferrari. In het klassement bij de coureurs staat Oscar Piastri bovenaan, met een voorsprong van acht punten op zijn teamgenoot Lando Norris. Van de eerste twaalf raceweekenden schreef Piastri er vijf op zijn naam, terwijl Norris vier keer de zege pakte.