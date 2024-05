Slecht nieuws voor Max Verstappen, Adrian Newey vertrekt naar andere ploeg: 'Ik houd van wat ik doe'

Max Verstappen moet er serieus rekening mee houden dat Adrian Newey actief blijft binnen de Formule 1. De topontwerper verlaat na dit jaar Red Bull, met wie Newey grote successen beleefde. Het motorsporthart van de 65-jarige Brit klopt echter nog steeds hard, dus is de kans groot dat hij 'waarschijnlijk' bij een concurrent aan de slag gaat.

"Ik heb in de motorsport willen werken als ontwerper sinds ik tien jaar oud was", vertelt Newey in een interview met zijn manager Eddie Jordan voor Oyster Yachts. "Ik mag me gelukkig prijzen dat ik die ambitie heb kunnen waarmaken en dat ik die eerste baan in de motorsport kreeg. Iedere dag sindsdien is een bonus. Ik houd van wat ik doe."

Welke renstal?

Newey werd al gelinkt aan een overstap naar Ferrari, waar Lewis Hamilton vanaf volgend jaar het zitje van Carlos Sainz overneemt. De Spanjaard weet zelf nog niet waar zijn toekomst ligt. Net als Newey overigens, die in het interview wel aangeeft 'een beetje moe' te zijn.

"Vertrekken bij Red Bull is een zwaar besluit. Ik zal ergens iets van vakantie houden. Maar zoals Forrest Gump zegt aan het eind van zijn lange tocht: ik ben een beetje moe, maar op een bepaald moment ga ik het weer doen", verwijst hij naar het filmpersonage en naar zijn eigen toekomst.

Voor gek verklaard

De ontwerper geeft ook toe dat hij nooit had verwacht van team te wisselen. "Als je me vijftien jaar geleden had gevraagd of ik op mijn 65e nog zou overwegen om ergens anders heen te gaan en daar nog vier of vijf jaar te werken, zou ik hebben gezegd dat je absoluut gek bent."

Newey was bijna twintig jaar verantwoordelijk voor het ontwerp van de auto's waarin Sebastian Vettel en Max Verstappen meermaals wereldkampioen werden. De ontwerper wordt al in verband gebracht met verschillende teams. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton liet tegenover media weten dat hij volgend jaar graag met Newey zou willen samenwerken bij Ferrari.