Max Verstappen hoopte in Mexico de titelstrijd nog spannender te gaan maken, maar het lijkt erop dat hij vooral de schade zal moeten beperken. De Red Bull-coureur kwam in de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd terwijl Lando Norris op pole position staat. WK-leider Oscar Piastri stelde zaterdag ook teleur. Bekijk de volledige startopstelling voor de GP van Mexico hieronder.

Verstappen leek halverwege het seizoen volledig kansloos voor een vijfde wereldtitel op rij, maar na zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten was zijn achterstand van 104 punten op Piastri plotseling geslonken tot veertig stuks. Norris heeft veertien punten achterstand op zijn teamgenoot en staat dus op plek twee in het kampioenschap.

De Nederlander leek het momentum te hebben, maar in Mexico zijn de kaarten ineens anders geschud. Verstappen staat dan wel voor WK-leider Piastri, maar zij zullen allebei vrezen dat Norris een enorme slag gaat slaan op zondag. De Brit is al het hele weekend veruit de snelste en reed met overmacht naar pole position. Verstappen liet na de kwalificatie weten dat hij niet verwacht mee te doen om de zege. Hij heeft dus een wonder nodig om de titelstrijd nog spannender te maken.

Norris moet oppassen in eerste bocht

Hij heeft met Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell achter zich ook nog eens een flinke buffer richting Verstappen. Norris zal desondanks op zijn hoede moeten zijn, want de eerste bocht in Mexico is in het verleden vaak het decor gebleken van chaos.

De drie coureurs achter hem doen ook niet meer mee in de strijd om het kampioenschap en hebben dus niets meer te verliezen. Ferrari-coureurs Leclerc en Hamilton wonnen allebei nog geen race dit seizoen. Zij zullen dus hun kans ruiken in Mexico.

Startopstelling GP Mexico

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (RB) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (RB) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

WK-stand voor GP Mexico