Max Verstappen moet zondag vol aan de bak om niet al bij de GP van Qatar onttroond te worden als wereldkampioen in de Formule 1. De Red Bull-coureur moet zondag voor WK-leider Lando Norris zien te eindigen, maar begint achter hem. De Brit kan zich zelfs al tot kampioen kronen, maar zal dan wel voorbij teamgenoot Oscar Piastri moeten zien te komen. Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de GP in Qatar.

Verstappen won vorige week de race in Las Vegas en doordat zowel Norris als Piastri na afloop werd gediskwalificeerd, was de titelstrijd ineens weer spannend. De Red Bull-coureur hoopt de druk zondag nog verder op McLaren op te voeren, maar de voortekenen zijn slecht. Norris en Piastri zijn het hele weekend al sneller en liepen in de sprintrace ietsje uit op de regerend kampioen.

Ook in de kwalificatie waren de McLarens sneller dan Verstappen. Piastri start van pole en teamgenoot Norris staat achter hem. Verstappen was the best of the rest. Achter Verstappen staan met George Russell en Kimi Antonelli de twee Mercedessen. De race begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling GP Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hülkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Franco Colapinto (Alpine)

Scenario's GP Qatar

Verstappen heeft bij het ingaan van de race 25 punten achterstand op Norris. Als de Nederlander achter Norris eindigt dan is zijn titeldroom voorbij, want er is volgende week alleen nog een race in Abu Dhabi. De Brit kan zelfs al kampioen worden, want hij heeft ook een voorsprong van 22 punten op Piastri. Als Norris in Qatar weet te winnen, is hij sowieso de nieuwe wereldkampioen.

Aangezien het op de baan in Lusail moeilijk inhalen is, zijn de ogen vooral gericht op de start. Verstappen zal daar iets moeten uitrichten tegen de twee McLarens. Hij kan echter niet alle risico's nemen, want als de Nederlander uitvalt dan is hij ook definitief uitgeschakeld in de titelrace. Mocht Norris ook geen punten pakken, kan Verstappen volgende week in de laatste race wel nog gelijk met hem komen wat betreft het aantal punten én overwinningen, maar dan legt de regerend kampioen het af op basis van de meeste tweede plaatsen dit seizoen.

WK-stand voor GP Qatar

Lando Norris - 396 Oscar Piastri - 374 Max Verstappen - 371

