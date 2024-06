Startopstelling GP Spanje | Max Verstappen begint 'gunstig' als tweede, straffen voor Perez en Albon

Max Verstappen werd zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op het nippertje afgetroefd door Lando Norris en start de race zondag dus vanaf de tweede plaats. Dat zal toch een kleine teleurstelling voor de Nederlandse wereldkampioen zijn geweest, maar de geschiedenis leert dat hij zich geen enkele zorgen hoeft te maken.

Verstappen leek met een geweldige tijd de concurrentie te snel te zijn af geweest, maar dat was buiten McLaren-coureur Norris gerekend. De Brit reed een nóg betere ronde en pakte uiteindelijk met een extreem kleine marge pole position: 0,020 seconde. Hoewel het ongetwijfeld een kleine teleurstelling zal zijn geweest, zat Verstappen na afloop niet in zak en as. Dat is niet zo gek als we naar het verleden kijken.

Dominant vanaf P2

Verstappen is namelijk al enige tijd ongeslagen als hij vanaf de tweede positie start. Bij de vorige race in Canada begon hij als tweede achter George Russell, maar won hij uiteindelijk wel de race. Dat gebeurde in 2023 ook in Hongarije, Italië en Las Vegas. De drievoudig wereldkampioen won dus de vorige vier keer dat hij als tweede mocht beginnen. De laatste keer dat hij niet won, was vorig jaar bij de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De Nederlander heeft overigens een aardige reputatie vanaf deze startpositie. Verstappen begon 27 keer vanaf de tweede plaats in zijn carrière en won 12 keer. Dat is een winstpercentage van ruim 44 procent. Ter vergelijking: de Braziliaanse legende Ayrton Senna won 44 procent van de races die hij vanaf pole position begon. Dat ligt bij Verstappen overigens op 82 procent.

Pérez naar achteren gezet

De startopstelling heeft ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie wel een belangrijke verandering opgeleverd. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, reed namelijk de achtste tijd, maar is drie plekken naar achteren gezet en begint dus vanaf de elfde plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Die straf kreeg de Mexicaan al na de vorige race in Canada. Pérez crashte toen en reed met een beschadigde auto door naar de pitstraat om te voorkomen dat een safety car de zege van Verstappen in gevaar zou brengen. De wedstrijdleiding vond dat Pérez daarmee voor een gevaarlijke situatie op de baan had gezorgd en besloot hem daarvoor te straffen.

Straf Alex Albon

De mecaniciens van Williams voerden na de kwalificatie nog flink wat reparaties en updates uit aan de auto van Albon. Omdat het gebeurde buiten de toegestane tijd én omdat er onderdelen zijn vervangen terwijl Albon al aan zijn max zat, heeft de FIA Albon gestraft. De Thaise coureur stond eigenlijk op plek 19, maar moet de GP van Spanje nu starten vanuit de pitstraat. Zijn ploeggenoot Logan Sargeant schuift daardoor op van de laatste naar de voorlaatste plaats.

Startopstelling Grand Prix van Spanje