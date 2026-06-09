Kim Kardashian heeft afgelopen weekend voor veel opschudding gezorgd met haar aanwezigheid bij de Grand Prix van Monaco. De vriendin van Formule 1-icoon Lewis Hamilton maakte haar debuut in de paddock. Haar gedrag leidde tot irritaties bij andere coureursvrouwen.

Kardashian trok veel aandacht in Monaco, waar ze voor het eerst haar geliefde steunde tijdens een race. De 41-jarige Hamilton werd tweede in de GP. Na afloop ging het echter meer over zijn vriendin. Volgens bronnen van The Sun zou zij zich misdragen hebben op het circuit.

Op sociale media gingen ook al veel beelden van Kardashian rond, die leiden tot kritiek op haar gedrag. Ze zou zich niet aan de etiquetten van de F1 houden. Zo gebruikte ze de handdoek die klaarlag voor winnaar Kimi Antonelli en negeerde ze oud-coureur Martin Brundle.

"Kims gedrag wordt misschien in Los Angeles getolereerd, maar de Europeanen zien het anders", zegt een bron. "Het had om de coureurs moeten draaien, maar het werd een Kim K-circus."

Irritatie

"Mensen keken vol afgrijzen toe hoe ze tegen de F1-tradities inging", vervolgt de aanwezige in de paddock. "Brundle negeren is één ding, maar schuilen voor de champagne met een paraplu, ging voor velen een stap te ver." Tijdens de prijsuitreiking werd er zoals gebruikelijk met de drank in het rond gespoten.

Het heeft tot veel irritatie geleid. "Een aantal van de andere WAGs (Wifes And Girlfriends, red.) was geschokt. Alexandra Leclerc, de vrouw van Lewis' Ferrari-teamgenoot Charles, was niet onder de indruk van haar nieuwe gezelschap", zegt de bron. "Kims lichaamstaal richting haar was op het randje van onbeleefd. Het was moeilijk om te zien."

Lewis Hamilton

Hamilton was wel blij met de steun van zijn geliefde in Monaco. "Het is fantastisch om haar hier te hebben dit weekend en dat ze me steunt", zei hij tegen Sky Sports. "Maar dat is met iedereen en altijd die voor mij komt: mijn vrienden, mijn fans, gewoon altijd. Het is geweldig om goeie mensen om je heen te hebben die je supporten. Dat doet zij iedere dag voor mij." Wie weet verschijnt ze dus nog vaker bij Grands Prix.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover