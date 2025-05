Team van Max Verstappen kijkt af bij McLaren om gat met Oscar Piastri en Lando Norris te verkleinen

McLarens rivalen boeken vooruitgang in het ontrafelen van de voordelen die de MCL39 sinds het begin van het seizoen geniet. Vijf overwinningen in de eerste zes races tonen de voorsprong van McLaren aan.

Andere engineers en coureurs zijn ervan overtuigd dat dit te danken is aan de veel betere samenwerking tussen het chassis en de banden, met name de optimale grip op het asfalt en het vermogen om oververhitting te voorkomen.

Daarbij komt nog de koeling van de achterremmen van de MCL39, wat aanzienlijk bijdraagt aan het functioneren van de banden binnen de optimale temperatuurmarge. Ook in Miami demonstreerde Oscar Piastri dat hij Max Verstappen snel kon achter zich laten, direct nadat hij hem had ingehaald.

Red Bull werkt hard aan oplossing

"Wanneer de auto slipt en drift, beginnen de achterbanden oververhit te raken," legt topengineer Paul Monaghan van Red Bull uit. "We hebben stappen in de goede richting gezet, maar we hebben nog geen magische oplossing voor het probleem gevonden. Het gaat hier om het oplossen van complexe technische problemen, waar zeer slimme mensen mee bezig zijn."

Toch verloopt de ontwikkeling van de RB21 niet zo snel als gewenst. Dat komt volgens Monaghan door de budgetlimieten die gelden in de Formule 1. Overigens is Red Bull niet het enige team dat tegen dat probleem aan loopt.

McLaren ver boven de rest

De opmars van McLaren begon een jaar geleden met de overwinning van Lando Norris in Miami. In de tweede helft van seizoen 2024 beschikte het Britse team over een betere auto dan Red Bull, Ferrari en Mercedes, die nu druk bezig zijn met het bestuderen van de achterremkoeling van de MCL39, wat gezien wordt als de sleutel tot het verminderen van temperatuurdegradatie van de achterbanden.

Volgens oud-coureur Jan Lammers is er nog wel hoop voor Verstappen. "Als ze bij de start de koppositie kunnen nemen. Denk aan races als Monaco waar je moeilijk in kan halen. Als ze dat voor elkaar krijgen dan kunnen ze het McLaren moeilijk maken, omdat die dan ook met hun strategie anders uitkomen. Dat soort races gaan er zijn."