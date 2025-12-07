Max Verstappen kon even rekenen op de hulp van teamgenoot Yuki Tsunoda tijdens de GP van Abu Dhabi. De Japanner verlaat na deze laatste race Red Bull en wil alles in het werk stellen om de Nederlander aan zijn vijfde wereldtitel te helpen. In het begin van de rit kreeg hij ook al de kans Verstappen een goede dienst te bewijzen.

Tijdens de race werd al duidelijk dat Red Bull ook Tsunoda in wilde zetten ten faveure van Verstappen. Na een snelle pitstop van Norris kwam de Brit rond ronde 20 op nummer vier terecht achter de nummer drie Tsunoda. Red Bull zei al snel door de boordradio: 'Doe wat je kan als hij bij je komt'. De Japanner wist voldoende en zei: 'Ik weet wat te doen, komt goed'. Dat liet hij een paar bochten zien, maar vervolgens haalde een 'agressieve' Norris hem in. Tsunoda kon Verstappen dan ook niet genoeg helpen.

Wel werd er al snel een onderzoek ingesteld naar de inhaalactie van Norris, die bij zijn geslaagde poging buiten de baan leek te gaan. Al snel bleek dat juist Tsunoda vijf seconden straf kreeg voor zijn rol in de inhaalactie met Norris. De Brit kreeg geen straf omdat hij van de baan werd gedwongen door Tsunoda. De Japanner kreeg dus alle schuld van het incident van de FIA.

Kwalificatie

Tsunoda toonde zich eerder al van zijn beste teamkant door tijdens de kwalificatie Verstappen op sleeptouw te nemen. Op aanwijzing van Red Bull bleef hij vlak voor het lange rechte stuk wachten om zijn teamgenoot een zogeheten 'tow' te geven, waarbij Verstappen gebruik kon maken van de aanzuigwerking van de auto voor hem. Daar was Verstappen Tsunoda toen al heel dankbaar voor, maar in de race kan hij nog meer hulp verwachten.

'Ik zal alles doen'

“Ik zal alles doen wat ik kan om hem te helpen”, zei de Japanner van Red Bull Racing in aanloop naar de cruciale race. “Waarschijnlijk zal ik mijn strategie aanpassen, want met deze positie en hoe hij geëindigd is, is er nog steeds een kans om het kampioenschap te winnen, dus ik zal alles doen wat ik kan.” Tsunoda wordt vanaf volgend seizoen vervangen door Isack Hadjar. De Fransman maakte dit seizoen als rookie indruk bij Racing Bulls. Tsunoda verdwijnt vooralsnog uit de Formule 1.

Climax in strijd om wereldtitel

Verstappen startte de laatste race van het jaar vanaf de eerste startplek. Zijn grote concurrent Lando Norris stond op de tweede plek naast hem op de grid. Beide kemphanen zijn met elkaar in gevecht om de wereldtitel. Norris heeft een voorsprong van twaalf punten op de Nederlander en moet voor Verstappen dus buiten het podium eindigen om de WK-winst naar de Red Bull-coureur te laten gaan. Achter de twee hoopt Oscar Piastri ook nog op zijn kans. Hij moet hopen op een slechte race van Verstappen én McLaren-teamgenoot Norris voor zijn wereldtitel.