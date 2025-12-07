Max Verstappen kan rekenen op de hulp van teamgenoot Yuki Tsunoda tijdens de GP van Abu Dhabi. De Japanner verlaat na deze laatste race Red Bull en wil alles in het werk stellen om de Nederlander aan zijn vijfde wereldtitel te helpen. Ook als dat ten koste gaat van zijn eigen race.

Tsunoda toonde zich al van zijn beste teamkant door tijdens de kwalificatie Verstappen op sleeptouw te nemen. Op aanwijzing van Red Bull bleef hij vlak voor het lange rechte stuk wachten om zijn teamgenoot een zogeheten 'tow' te geven, waarbij Verstappen gebruik kon maken van de aanzuigwerking van de auto voor hem. Daar was Verstappen Tsunoda toen al heel dankbaar voor, maar in de race kan hij nog meer hulp verwachten.

'Ik zal alles doen'

“Ik zal alles doen wat ik kan om hem te helpen”, zei de Japanner van Red Bull Racing tijdens een persbijeenkomst in Abu Dhabi. “Waarschijnlijk zal ik mijn strategie aanpassen, want met deze positie en hoe hij geëindigd is, is er nog steeds een kans om het kampioenschap te winnen, dus ik zal alles doen wat ik kan.” Tsunoda wordt vanaf volgend seizoen vervangen door Isack Hadjar. De Fransman maakte dit seizoen als rookie indruk bij Racing Bulls. Tsunoda verdwijnt vooralsnog uit de Formule 1.

Climax in strijd om wereldtitel

Verstappen start de laatste race van het jaar vanaf de eerste startplek. Zijn grote concurrent Lando Norris start naast hem. Beide kemphanen zijn met elkaar in gevecht om de wereldtitel. Norris heeft een voorsprong van twaalf punten op de Nederlander en moet voor Verstappen dus buiten het podium eindigen om de WK-winst naar de Red Bull-coureur te laten gaan. Achter de twee hoopt Oscar Piastri ook nog op zijn kans. Hij moet hopen op een slechte race van Verstappen én McLaren-teamgenoot Norris voor zijn wereldtitel.

Oranje tribunes in Yas Marina

Veel Nederlandse autosportfans zijn naar Abu Dhabi gekomen om de ontknoping van de Formule 1 mee te maken. De tribunes rond het Yas Marina Circuit zijn goed gevuld en er zitten opvallend veel mensen in oranje shirts, zwaaiend met Nederlandse vlaggetjes. Er zijn naar schatting 3500 Nederlanders afgereisd naar het emiraat.