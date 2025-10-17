The Sun heeft de naam van de coureur naar buiten gebracht die wordt verdacht van verkrachting in het huis van F1-legende Michael Schumacher. Het gaat om de Australiër Joey Mawson, een coureur die vooral in zijn thuisland successen behaalde.

Het incident waarvan Mawson wordt verdacht, vond plaats in het Zwitserse Gland. Daar staat het huis van de familie Schumacher, waar de F1-legende sinds zijn skiongeluk ligt. Mawson was een goede vriend van Mick Schumacher, de zoon van de oud-coureur. In die hoedanigheid verbleef hij in 2019 in het grote huis en zo leerde hij ook een van de verpleegsters van Schumacher kennen.

De 29-jarige Mawson zou de verpleegster tot twee keer toe hebben verkracht, terwijl ze bewusteloos was na een cocktailparty. De Australische coureur ontkent deze aantijgingen. Hij vertelt dat de seksuele handelingen met de verpleegster gebeurden met wederzijdse toestemming en hij laat weten dat de twee al een keer gezoend hadden in een nachtclub in het Zwitserse Geneve. Toch laten meerdere getuigen weten dat de verpleegster het feest bewusteloos verliet en de coureur haar twee keer verkracht heeft terwijl ze niet bij bewustzijn was. Inmiddels is de rechtszaak tegen Mawson begonnen, maar de Australiër is daar zelf niet bij aanwezig.

i Mick Schumacher samen met Joey Mawson © GettyImages

Loopbaan

Lange tijd was Mawson een groot talent in de racesport. Hij reed vaak tegen Schumacher zijn zoon Mick en twee werden rivalen op het circuit, maar vrienden buiten de baan. Mawson ging ook de strijd aan met huidige F1-coureurs als Lando Norris en George Russell. De coureur haalde het nooit tot de Formule 1, maar hij werd in Australië wel twee keer kampioen in S5000. Op dit moment zit Mawson een schorsing uit vanwege een dopingovertreding.

Michael Schumacher

Met F1-legende Schumacher zelf lijkt het alsmaar beter te gaan met zijn herstel. De coureur, die blijvende hersenschade opliep door een ongeluk tijdens het skiën, zou onlangs weer een helm hebben gesigneerd. Dat meldt motorsport-journalist Stéfan L'Hermitt van L'Équipe. Hij noemt het 'een soort teken van leven' van de coureur, die na zijn ongeluk nooit meer in de publiciteit is gezien en in alle rust revalideert in het huis in Zwitserland.