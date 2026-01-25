De toekomst van Max Verstappen blijft een terugkerend onderwerp in de Formule 1. Ondanks zijn langdurige contract bij Red Bull duiken er al geruime tijd geruchten op over een mogelijke overstap, waarbij vooral Mercedes vaak wordt genoemd. Toch ziet oud-coureur Ralf Schumacher zo’n scenario niet snel werkelijkheid worden.

Schumacher vraagt zich hardop af of Verstappen en Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, wel bij elkaar zouden passen. "Ik zie Verstappen en Wolff nog steeds niet goed samenwerken", stelt hij in de podcast Backstage Boxengasse. "Om de een of andere reden werkt het niet. Ik weet niet precies waarom, maar ze lijken niet bij elkaar te passen."

Zijn er wel alternatieven voor Max Verstappen?

Volgens Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, laaiden de speculaties rond Verstappen vooral op in fases van onrust bij de renstal. "Dit werd pas echt een onderwerp toen de Red Bull-auto minder presteerde", aldus de Duitser. Tegelijkertijd plaatst hij direct een kanttekening: wat zijn de echte alternatieven voor Verstappen als hij zijn huidige team zou verlaten?

Andere topteams zouden volgens Schumacher ongetwijfeld interesse tonen. Zowel McLaren als Aston Martin zou alles doen om Verstappen binnen te halen, als daar ruimte voor is. "Die teams zouden hem met open armen ontvangen", stelt Schumacher, "maar dat betekent nog niet dat het ook de beste stap is."

'Bij Red Bull voelt Max zich thuis'

Juist het comfort bij Red Bull weegt zwaar mee in de afweging. Schumacher heeft daar een duidelijke verklaring voor. "Bij Red Bull voelt Max zich thuis", benadrukt hij. "Aan het einde van vorig seizoen voelde hij zich daar extreem comfortabel en je krijgt echt het gevoel dat het team weer één geheel vormt."

Dat maakt een vertrek ingewikkeld. "Waar krijgt hij zoiets nog?", vraagt Schumacher zich hardop af. "Het team werkt praktisch alleen voor hem. Dat is de realiteit." Volgens de oud-coureur is dát iets wat geen enkel ander team Verstappen op dit moment kan bieden.

Testdagen

Zolang Red Bull competitief blijft, verwacht Schumacher weinig onrust rond de viervoudig wereldkampioen. Pas als de prestaties structureel tegenvallen, zou het toekomstscenario opnieuw ter discussie kunnen komen te staan. Maandag begint in Barcelona de eerste van in totaal vijf testdagen, waar op Spaanse bodem vermoedelijk al snel duidelijk wordt hoe de onderlinge verhoudingen tussen de teams liggen.