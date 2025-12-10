Kijkt Max Verstappen volgend jaar om zich heen bij Red Bull Racing, dan mist hij heel wat bekende gezichten. Van de succesformatie van weleer is nog maar weinig over. Onlangs nam Red Bull afscheid van topadviseur Helmut Marko, waardoor Verstappen nog maar één vertrouwenspersoon over heeft.

Verstappen kende deze week een zwaar afscheid van de Oostenrijker Marko, die hem in 2014 bij Red Bull binnenhaalde. De topadviseur had ook een belangrijke stem in de overstap van Toro Rosso (nu Racing Bulls) naar het hoofdteam twee jaar later. Marko maakte een slechte beurt bij Oliver Mintzlaff, die het voor het zeggen heeft bij het raceteam.

Zonder overleg deelde Marko contracten uit aan rijders in de Formule 2. Dus zat er niks anders op dan een vertrek, waarbij de Oostenrijker nog veel geld mee kreeg. "We hebben samen alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben voor eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij", reageerde een emotionele Verstappen.

Totale leegloop bij Red Bull

Dus blijft Verstappen alleen over met zijn vertrouwde race-engineer Gianpiero Lambiase. Eerder in 2025 werd Christian Horner al ingeruild als teambaas voor Laurent Mekies. De controversiële Brit stond aan de basis van het succes van Red Bull Racing. Hij maakte zich niet populair door ongewenst gedrag achter de schermen. Toen de prestaties minder werden, gooide Mintzlaff hem eruit.

Daarvoor vertrokken al topontwerper Adrian Newey (Aston Martin) en sportief directeur Jonathan Wheatley (Sauber/Audi). Ook waren er een paar collega's die de gevoelige overstap maakten naar McLaren, onder wie Will Courtenay (hoofd strategie) en Rob Marshall (hoofd engineer). Daarnaast moest Verstappen afscheid nemen van enkele monteurs en engineers.

Meer macht voor Verstappen

Het succesteam van Verstappen is dus volledig ontmanteld, maar de Nederlander voelt zich volgens De Telegraaf desondanks thuis bij Red Bull. De Nederlander heeft vertrouwen in de aanpak van Mintzlaff en Mekies. Volgens Bild heeft Verstappen zelf ook wat meer te zeggen. "Veel monteurs en engineers kijken op naar de uitzonderlijke coureur. Hij is degene die veel van de medewerkers bij het team houdt, ondanks de recente onrust", schreven ze.