Toto Wolff is bereid om te wachten op Max Verstappen: 'Het is een geweldige kans'

Toto Wolff zal na het huidige Formule 1-seizoen op zoek moeten naar een vervanger voor Lewis Hamilton bij Mercedes. Max Verstappen zou zijn topfavoriet zijn voor de plek in het team, liet hij eerder doorschemeren. Door de situatie bij Red Bull wordt een overstap van de Nederlander niet uitgesloten.

"Het is een geweldige kans. En een paar maanden geleden had ik niet verwacht dat die kans er überhaupt zou zijn", zegt Wolff in een gesprek met De Telegraaf over het aantrekken van Verstappen bij Mercedes. Lewis Hamilton kondigde in februari aan dat hij het team in 2025 zal verlaten en de overstap zal maken naar Ferrari.

"Dat Lewis kon vertrekken na dit jaar, wisten we bij het afsluiten van zijn contract. Maar het creëert voor ons nu tegelijkertijd een momentum dat we verschillende keuzes hebben. Ferrari en McLaren hebben voorlopig geen stoeltjes beschikbaar. Ik wil mijn gedachten de vrije loop laten, de komende twee tot drie maanden, en dan beslissen welke richting we opgaan. We wandelen liever richting de juiste beslissing, dan dat we rennen naar de verkeerde." De teambaas van Mercedes geeft aan bereid te zijn om te wachten met het aantrekken van een nieuwe coureur totdat de situatie van Verstappen helder is.

De drievoudig wereldkampioen zou vanwege de interne perikelen binnen Red Bull een overstap naar een ander team niet uitsluiten. Hij ziet een toekomst bij Red Bull nog steeds voor zich, liet hij vrijdag weten op een persconferentie in Melbourne, maar daarin is de samenstelling van het team van belang. Het zou met name gaan om Helmut Marko die verbonden is aan Red Bull. Zonder hem is een breuk tussen Verstappen en Red Bull zeker niet ondenkbaar zijn. De Oostenrijker speelt al sinds de tienerjaren van Verstappen een belangrijke rol in zijn leven.

Verschillende opties voor Mercedes

Als vervanger voor Lewis Hamilton bij Mercedes zijn er verschillende opties, voor zowel korte als lange termijn. "Ik denk dat er maar een klein groepje coureurs is dat interessant voor ons is", aldus Wolff. "Daar zitten enkele rijders tussen die geen overhaaste beslissingen gaan nemen. Max Verstappen zal ook niet ergens in de komende weken bepalen waar zijn toekomst ligt. Er zijn opties voor coureurs voor de heel korte, maar ook voor de langere termijn. Bij Red Bull is er, laat ik het zo zeggen, een bepaalde situatie ontstaan. Daarom zal Max vermoedelijk ook gaan bekijken hoe die situatie zich ontwikkelt."