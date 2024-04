Toto Wolff wakkert geruchten rondom comeback 'fenomenale' Sebastian Vettel en Mercedes verder aan

De terugkeer van Sebastian Vettel in de Formule 1 lijkt realistischer te worden. De viervoudig wereldkampioen wordt gelinkt aan Mercedes en laat teambaas Toto Wolff nou vol lof zijn over de Duitser.

Wolff, die in Suzuka aanwezig is voor de Grand Prix van Japan, moet op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton, die na dit seizoen vertrekt naar Ferrari. De naam van Vettel zoemt sindsdien rond bij Mercedes.

Vettel won tussen 2010 en 2013 vier keer de wereldtitel bij Red Bull Racing. Dat weet Wolff natuurlijk ook. De teambaas is vol lof over Vettel. "Zijn trackrecord is fenomenaal", vertelt hij. Eerder complimenteerde Hamilton zijn mogelijke opvolger al. "Ik denk dat hij een geweldige optie zou zijn."

En wat vindt Vettel zelf?

"Natuurlijk denk je er wel eens overna", zei Vettel recent tegen RTL Deutschland. De Duitser werd viermaal wereldkampioen met Red Bull Racing. In combinatie met de pikante transfer van Hamilton - van Mercedes naar Ferrari in 2025 - zijn er mogelijkheden voor andere coureurs. Carlos Sainz moet sowieso plaatsmaken bij Ferrari én er komt een plek vrij bij Mercedes.

Of Vettel het zitje van Hamilton kan overnemen? Hij zegt teambaas Wolff onlangs aan de telefoon te hebben gehad. "Natuurlijk hebben we het ook gehad over dat er veel gebeurt bij Mercedes, maar niet specifiek over dat ik die plek in zou kunnen nemen."

Familie heeft vinger in de pap

Mocht een transfer echt ter sprake gaan komen, moet Vettel ook nog toestemming krijgen van zijn familie. "Ja, het komt wel eens voor dat een kleine zegt: 'Papa, doe dat niet. Dan ben je zo vaak weg.' Maar dat kan veranderen." Vettel geeft aan dat hij de afgelopen anderhalf jaar veel heeft genoten van zijn kinderen.

Eerdere flirt met Max Verstappen

Eerder dit seizoen liet Wolff ook de naam van Max Verstappen vallen, die natuurlijk bij het onrustige Red Bull onder contract staat. "Ik zou hem hem heel graag willen hebben", zei Wolff destijds. "Maar het is een beslissing die Max zelf moet nemen. Er is geen teambaas op de grid die geen handstand zou doen om hem in de auto te krijgen."

Meerdere coureurs op het lijstje

Wolff laat in Japan weten dat er meerdere coureurs op het lijstje staan om Hamilton op te volgen. "In deze periode van het seizoen is het nog veel te vroeg om een renner vast te leggen. De komende maanden zullen ons uitsluitsel geven." Wordt dus vervolgd.