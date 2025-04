'Tragische update’ Michael Schumacher zorgt voor ‘schrik’: ‘Erg als je gevangen zit in je eigen lichaam’

Een heftig bericht kwam vorige week naar buiten over de toestand van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. Een betrouwbare bron vertelde dat hij zich niet langer verbaal kan uiten. Sinds zijn ski-ongeluk in 2013 wordt hij volledig afgeschermd van de buitenwereld en updates over zijn gezondheid zijn zeldzaam. Dit nieuws zorgt dan ook voor geschokte reacties.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast samen met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wordt deze verdrietige update besproken.

“Ik weet niet zo goed wat ik van dit bericht vind”, zegt Van As. “We hebben het er nooit over en je ziet ook bijna niks meer over hem. Maar nu kwam er opeens een update: hij kan niet meer verbaal communiceren. Zijn familie houdt hem helemaal uit de media. Dat snap ik ook volledig. Het is een hele delicate situatie."

“Ze laten heel weinig naar buiten. Er mogen volgens mij maar twintig mensen bij hem komen. Verder komt er niemand daar in huis. Dat doen ze natuurlijk bewust. Ook voor het ongeluk waren ze ook al heel gesloten. En dan komt er nu nieuws naar buiten… och vreselijk…”, voegt Hoog toe.

'Is hij zich bewust van de situatie?'

Van As vraagt zich af hoe Schumacher zijn eigen situatie beleeft. “Dat vind ik zo heftig. Dan ben je zo’n grote coureur geweest, heb je alles bereikt, een fantastisch leven gehad… en dan door zo’n lullig ongeluk is het ineens niks meer. Is hij zich bewust van zijn situatie?"

Het gesprek komt op een ander tragisch verhaal, dat van Abdelhak Nouri. “Dat was ook zo’n heftig verhaal,” zegt Van As. “Acht jaar geleden alweer. En daar kwam laatst ook een update over.”

Hoog legt uit: "Zijn broer had al eerder aangegeven dat hij niet in coma lag, wat veel mensen dachten. Hij kan zijn familie weer begrijpen en zelfs een beetje lachen.

Van As knikt: "Daar ook denk ik; heeft hij zelf door dat hij daar ligt of zit? Dat weet je natuurlijk niet. Maar dat ga ik me dan voorstellen. Zou hij dat dan doorhebben? Dat lijkt me zo erg… dat je gewoon gevangen zit in je eigen lichaam. Dat is echt een nachtmerrie."

Hoog herinnert zich nog goed hoe veelbelovend Nouri’s carrière was. "Hij was toen echt het grootste talent van Nederland. Zo’n leuk ventje ook. Hoe hij debuteerde en gelijk scoorde…" Van As besluit: "Het leven loopt soms heel anders dan je van tevoren denkt."

