Vastberaden Max Verstappen neemt groot risico met 'bloedspannende' reis naar Japan: 'Ze staat op springen'

Max Verstappen hoopt komend weekend voor de vierde keer op rij de Grand Prix van Japan te gaan winnen, maar de Nederlander heeft ondertussen ook hele andere dingen aan zijn hoofd. De vriendin van de viervoudig wereldkampioen is namelijk hoogzwanger en dus is de reis naar Japan er eentje met risico.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast blikken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vast vooruit op het komende sportweekend en dus komt ook de race in Japan ter sprake. Het belooft een spannend weekend te worden voor Verstappen, maar dat komt vooral door zijn thuissituatie.

"Kelly Piquet is hoogzwanger, ze kan ieder moment bevallen", begint Hoog over de aanstaande gezinsuitbreiding bij de Nederlandse coureur. De ex-hockeyster zag een foto voorbijkomen van de Braziliaanse vriendin van Verstappen en geeft haar een groot compliment: "Ze had een story gepost dat ze in een onesie staat, ze is supermooi zwanger. Ze had er wel een poppetje met een walvis bij gezet, maar ze is allesbehalve dat."

Verstappen brengt komend weekend door in Azië en dat is een groot risico volgens Hoog: "Ze staat op springen, het kan zomaar zijn dat ze tijdens de race in Japan gaat bevallen." Van As deelt die zorgen: "Bloedspannend, want zij is gewoon thuis en Max gaat natuurlijk racen. Het zou zomaar kunnen dat hij er niet bij is."

Piquet moet vrezen

De Braziliaanse zal er overigens sterk rekening mee moeten houden dat haar vriend de bevalling gaat missen, want Verstappen heeft een ontzettend druk schema de komende weken - en heeft gezegd dat hij geen race wil missen. De viervoudig wereldkampioen moet na het weekend in Japan gelijk door naar Bahrein voor de volgende race en een week daarna volgt alweer de GP van Saoedi-Arabië.

