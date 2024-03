Verbetering zichtbaar bij Max Verstappen tijdens VT3 in Bahrein, Fernando Alonso de snelste

De derde en laatste vrije training verliep een stuk beter dan de eerste twee voor Max Verstappen. Carlos Sainz van Ferrari klokte de snelste tijd, gevolgd door Fernando Alonso en Verstappen op twee tienden.

Het duurde erg lang voordat de sessie op gang kwam. Lewis Hamilton kwam na een minuut of zeven als eerste naar buiten. Toen had Max Verstappen zijn racepak nog niet eens aangetrokken. De coureurs keken het allemaal rustig aan, terwijl Hamilton een rustig rondje reed.

Verstappen laat naar buiten

Pas na een kwartier werd het wat drukker op het asfalt in Bahrein en even later kwam ook Verstappen naar buiten. Hij reed rond op de harde band en dat leken race runs te zijn. Tijdens de sessies op donderdag eindigde hij twee keer als zesde.

Fernando Alonso was de eerste coureur die er eens even goed voor ging zitten. Hij zette een tijd van 1.31,582 neer, ongeveer twee tienden sneller dan de Mercedes van George Russell. Ondertussen klaagde Sergio Pérez van Red Bull over problemen bij het schakelen. Iets waar Verstappen op donderdag ook al last van had. Tekst loopt door onder de video.

Met nog zo'n twintig minuten op de klok gingen de Red Bulls eindelijk naar buiten voor een snel rondje. Eerst was Pérez aan de beurt met een 1.31,248 en daar knalde Verstappen onderdoor met twee tienden. Maar daar was Alonso weer: hij was bijna een tiende sneller dan de Nederlander en voerde het tijdschema aan.

Verstappen ging direct weer op zoek naar een verbetering, maar dat lukte niet. De Red Bull laat vooral tijd liggen in de laatste sector van het circuit in Bahrein. Daarna kwamen de Ferrari's ook nog aan de beurt voor een snelle ronde. Carlos Sainz pakte de snelste tijd af van zijn landgenoot in de Aston Martin en eindigde bij de geblokte vlag bovenaan.