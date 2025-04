Vergelijking tussen Lewis Hamilton en Michael Schumacher: 'Droomt dreigt in nachtmerrie te veranderen'

'Naar de schroothoop met deze komkommer.' De kop van Bild uit 1996 loog er niet over: de Ferrari van Michael Schumacher voldeed niet aan de verwachtingen. Het Duitse medium is bang dat hetzelfde lot aan Lewis Hamilton is toegedicht.

Het medium schrijft over een 'droomwereld' voor Hamilton, aan het begin van dit seizoen. De Brit koos er op 40-jarige leeftijd nog voor om Ferrari te gaan rijden, het team waar elke Formule 1-coureur een keer voor wil hebben gereden. De zevenvoudig wereldkampioen had volgens de experts ook een goede kans om voor zijn achtste titel te gaan bij de Italiaanse renstal.

Samen met McLaren zou Ferrari namelijk de grote favoriet zijn voor dit seizoen. Maar niets blijkt minder waar na drie races. Hamilton staat achtste in de WK-stand. 'Zelfs achter Alexander Albon, die rijdt voor het middenklasseteam Williams…', schrijft BILD. De Duitsers schrijven dat Hamiltons droom in een nachtmerrie lijkt te gaan veranderen.

'Zelfde leed'

De krant trekt de vergelijking met een eerder eigen artikel over Schumacher in een Ferrari. 'Naar de schroothoop met deze komkommer', kopte BILD in 1996. 'En het lijkt erop dat Hamilton hetzelfde leed moet doorstaan.'

Slechte weken voor Ferrari

Hamilton won de sprintrace in China, maar werd een dag later gediskwalificeerd na de echte race. De onderkant van zijn Ferrari voldeed namelijk niet aan de juiste dikte. De Duitsers vinden dan ook dat de Ferrari 'eigenlijk geen slechte auto is', maar er simpelweg te veel fouten worden gemaakt door de monteurs en over de boordradio.

Ferrari eindigde in Japan als vierde constructeur, achter McLaren, Mercedes en Red Bull. 'Hamilton vindt dat natuurlijk helemaal niet leuk. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de Brit zijn frustratie niet meer kan bedwingen en het (Ferrari)paard er met hem vandoor gaat.'