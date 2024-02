Video | Drone maakt waanzinnige beelden van een ronde van Max Verstappen op Silverstone

De twintig beste coureurs ter wereld maken zich op voor de eerste Formule 1-race van het nieuwe jaar. Vorige week proefden zij al even aan het asfalt in Bahrein, komende zaterdag staat daar de eerste Grand Prix op het programma. Aan de hand van de testdagen kon Jan Lammers, die zelf ook 23 Grands Prix in de Formule 1 reed, al het nodige zeggen over die eerste race in de zandbak.