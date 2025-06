Voormalig Red Bull-monteur doet schokkende uitspraak over Max Verstappen: 'Dan gaat hij stoppen'

Een voormalig monteur van Red Bull heeft een opvallende uitspraak gedaan over Max Verstappen. Volgens hem stopt de topcoureur mogelijk aan het einde van dit seizoen.

Verstappen heeft vier wereldtitels op rij veroverd en jaagt dit jaar op zijn vijfde, een prestatie die in de geschiedenis van de Formule 1 alleen door Michael Schumacher werd behaald. Dit seizoen staat Verstappen echter al 49 punten achter op Oscar Piastri, die het WK-klassement aanvoert.

Max Verstappen kent datum voor laatste Grand Prix van Zandvoort, vrees coureurs komt uit in 2026 Max Verstappen kan zijn agenda erbij pakken: de Formule 1 heeft de kalender voor 2026 bekendgemaakt. Daarbij valt op dat een iconisch circuit is verdwenen, terwijl het de laatste keer wordt voor Zandvoort.

Vertrek

Toch gaan er geruchten dat hij de Racing Bulls zou kunnen verlaten voor teams als Mercedes of Aston Martin. Maar volgens voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas zou Verstappen, die vorige maand voor het eerst vader werd, de Formule 1 zelfs helemaal kunnen verlaten als hij dit jaar zijn vijfde wereldtitel verovert.

Familie Max Verstappen geniet van verterende beelden van dochter Lily: 'Zó mooi' Kelly Piquet is helemaal verliefd met dochter die Lily, die iets meer dan een maand geleden geboren werd. De komst van de dochter van Max Verstappen werd op bijzondere wijze gevierd en de familie van Verstappen genoot zichtbaar mee.

Nicholas verscheen in een video op het YouTube-kanaal van Lucas Steward. Hier werd hem gevraagd hoeveel wereldtitels Max Verstappen volgens hem in zijn carrière zou behalen. Hij gaf daarop zijn voorspelling, gevolgd door wat hij denkt dat de toekomst brengt voor de 27-jarige coureur.

"Vijf. Ik denk dat Max dit jaar het kampioenschap wint, en daarna de helm aan de wilgen hangt", zo opperde hij. Ondanks zijn uitspraak benadrukte de monteur dat hij geen 'inside information' heeft over Verstappen zijn plannen. "Ik weet verder niks speciaals", voegde hij eraan toe.

Kelly Piquet deelt emotioneel bericht over dochtertje Lily Verstappen: 'Daar herinnert het me aan' Max Verstappen en Kelly Piquet zijn nu iets meer dan een maand de gelukkige ouders van dochtertje Lily. Piquet deelt op Instagram een emotioneel bericht over haar pasgeboren baby. Het Braziliaanse model haalt veel kracht uit de kleine.

Positief

Verder sprak de voormalig Red Bull-monteur louter lovende woorden uit over de Nederlander. "Als je niet op Max zou wedden, is dat gewoon krankzinnig als je het mij vraagt. Die gast is gewoon ontzettend goed. Niet alleen vanwege zijn technische vaardigheden en talent, maar ik heb Max zien uitgroeien tot iemand die álles kan."

Mogelijke schorsing

Tijdens de laatste Grand Prix, die van Spanje, kreeg Verstappen drie strafpunten op zijn licentie, waardoor hij nu op de rand van een schorsing balanceert. De Nederlander heeft nu elf strafpunten. Als dat er twaalf worden, dan zal hij een Grand Prix aan zich voorbij moeten laten gaan.

Furieuze Max Verstappen moet vrezen voor schorsing na blunder van Red Bull bij GP van Spanje Max Verstappen kreeg in een chaotische slotfase van de GP van Spanje een tijdstraf voor een bizar incident met George Russell nadat Red Bull hem had opgedragen de plek aan de Brit te geven. De Nederlander ontving ook nog eens drie strafpunten op zijn licentie en dat betekent dat hij moet vrezen voor een schorsing. Achteraf bleek echter dat de opdracht van Red Bull aan het adres van Verstappen helemaal niet nodig was.

Daarom moet de Nederlandse topcoureur de komende twee raceweekenden in Canada en Oostenrijk scherp blijven. Daarna verdwijnen weer twee punten die hij vorig jaar opliep na een aanvaring met Lando Norris tijdens de GP van Oostenrijk.

Deze coureurs kunnen Max Verstappen zijn plek bij Red Bull overnemen bij eventuele schorsing Max Verstappen balanceert momenteel op de rand van een raceverbod. Red Bull Racing heeft daarom onthuld wie de Nederlander zal vervangen, mocht de wereldkampioen een race moeten missen vanwege een eventuele schorsing.

Mocht het toch zover komen dat Verstappen geschorst wordt, dan heeft Red Bull al een vervanger klaarstaan. Tegenover Racingnews365.com bevestigt het team dat de keuze zal vallen op één van de Red Bull-junioren Liam Lawson of Isack Hadjar.