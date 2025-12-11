Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft het gemunt op Lance Stroll. Volgens de analist is het tijd voor de Aston Martin-coureur om de sport te verlaten.

Schumacher is van mening dat het nu het juiste moment is voor Stroll om de Formule 1 te verlaten. De Canadees rijdt al sinds 2019 in de Formule 1, toen het team van Aston Martin nog Racing Point heette, precies toen het werd gekocht door zijn vader Lawrence Stroll.

Geen vrienden

Het is al langer bekend dat Schumacher duidelijk geen fan is van Stroll. Vorig seizoen escaleerde de situatie zelfs zo erg dat Aston Martin de Duitse tak van Sky Sports tijdelijk boycotte. Nadat de analist zijn excuses had aangeboden, mocht de zender wel weer de paddock in, maar beste vrienden zijn de partijen nooit echt geworden.

En nu heeft de Duitser weer uitgehaald naar Stroll. In de Boxengassen-podcast stelde hij dat de coureur 'eigenlijk niet in de Formule 1 zou moeten zitten' en dat jonge coureurs, zoals de nieuwe Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli, een kans moeten krijgen.

"Strikt genomen zijn de prestaties van Lance niet langer houdbaar", verklaarde Schumacher. "Eerlijk gezegd, als ik zie hoe goed de Formule 2-kampioen het doet, verdient hij duizend keer meer om in de auto van Stroll te zitten."

'Hij kan dit niet negeren'

Schumacher is benieuwd wat er bij Aston Martin gaat gebeuren. De analist vindt in ieder geval dat er iets moet veranderen binnen het team. "Maar ik ben benieuwd wat er bij Aston Martin gaat gebeuren, want zelfs Lawrence Stroll kan dit niet negeren. Volgens mij is Lance een serieuze kandidaat om de Formule 1 te verlaten. Absoluut."

Niet geliefd

Ook bij het grote publiek is Stroll niet bepaald geliefd. Hij staat bekend als paydriver met een beperkt aantal echt sterke momenten. Daarnaast wordt hij door zijn nonchalante houding richting de pers vaak weggezet als 'verwend mannetje.'