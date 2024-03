Vrije training 1 en 2 van GP van Saoedi-Arabië: kijk hier de hoogtepunten

De eerste vrije training voor de GP van Saoedi-Arabië was een prooi voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte de snelste tijd op het razendsnelle circuit in Jeddah. Tijdens VT2 werd hij verrast door Fernando Alonso die een razendsnelle ronde onder de 1:29 reed.

We hebben de hoogtepunten van Vrije Training 1 en 2 in Saoedi-Arabië voor je op een rijtje gezet, te beginnen met de start van VT1, waar Lewis Hamilton met koude banden een startsimulatie deed.

Vervolgens begonnen alle coureurs aan de eerste vrije training in Jeddah. Het duurde tot na halverwege voordat de eerste écht snelle tijden uit de banden kwamen. Max Verstappen was de eerste die onder de 1:30.00 kwam, maar ook George Russell was snel op stoom.

De opening van de GP van Saoedi-Arabië eindigde met Verstappen op P1 en Fernando Alonso die zich tussen de Red Bulls nestelde en binnen 0,2 seconde van Verstappen eindigde.

Wil je de samenvatting van de eerste vrije training in Saoedi-Arabië zien, dan kun je hieronder de video bekijken.

Bekijk hieronder de start van VT2, die tien minuten later begon vanwege een loszittende putdeksel in de pitstraat.

Tijdens de tweede vrije training was er nog een incident met Lewis Hamilton en Logan Sargeant. Hamilton had niet in de gaten dat Sargeant achter hem reed, en ging niet voor hem aan de kant. De Brit zag alleen Carlos Sainz achter hem rijden.

Alonso kon uiteindelijk de snelste tijd neerzetten in VT2. Hij reed zijn snelste ronde in 1:28.827.