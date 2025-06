Michael Schumacher is een van de grootste Formule 1-legendes ooit, maar het is al jarenlang onduidelijk hoe het precies met hem gaat. Hij raakte in 2013 ernstig gewond tijdens een ski-ongeluk. Een goede bekende van hem bood later zijn hulp aan, maar werd afgewezen door de familie van de Duitser.

Dat is althans het verhaal van de inmiddels 71-jarige Riccardo Patrese. Hij was in het verleden teamgenoot van de veel jongere Schumacher. Samen reden ze in 1993 voor Benetton. Nadat Schumacher in 2013 ernstig hersenletsel opliep bij een ski-ongeluk, en in coma raakte wilde Patrese zijn voormalig collega helpen. Wat de toestand van Schumacher sindsdien is wordt door de familie geheim gehouden, maar duidelijk is wel dat hij veel medische zorg nodig heeft.

Oude bekende wilde situatie verbeteren

In een uitgebreid interview met List of Sweepstakes Casinos doet Patrese uit de doeken dat hij een idee had om Schumacher te helpen. "Weet je, soms worden sommige mensen wakker als ze een bekende stem herkennen", zo vertelt hij. Patrese wilde langskomen en daarmee proberen de situatie te verbeteren.

Juiste moment is nooit meer gekomen

Die kans kreeg hij echter niet. "Ik vroeg Corinna of ze wilden dat ik daarheen ging en zou helpen." Het antwoord laat zich raden. "Ze zeiden 'nee, dankjewel. Dit is niet het juiste moment.' Maar het juiste moment is er ook nooit meer gekomen."

i Ricardo Patrese (links) en Michael Schumacher (rechts) in 1992, met tusssen hen in Nigel Mansell © Getty Images

Rondom Schumacher blijft het dus behoorlijk stil, al kwam er onlangs en zeldzame update naar buiten. Dat werd niet gedaan door de familie, maar door de oud-teambaas van Schumacher. Flavio Briatore deed het een en ander uit de doeken. Hij heeft behoorlijk goed contact met Schumachers vrouw.

Zeldzame update over Michael Schumacher

Briatore suggereerde in gesprek met Corriere delle Sera dat SChumacher nog steeds zeer beperkt mobiel is. "Als ik mijn ogen sluit, zie ik hem glimlachen na een overwinning. Ik herinner me hem liever zo dan als iemand die alleen maar in bed ligt."

Deze mensen mogen Michael Schumacher bezoeken

Zoals gezegd mogen er slechts een handvol mensen in de buurt van Schumacher komen. Dat zijn onder meer Geneve Jean Todt en Ross Brawn. Zij waren in het Ferrari-tijdperk van Schumacher de teambaas en technisch directeur van het team. Ook oud-coureur Gerhard Berger is welkom. En daarnaast geldt dat uiteraard voor Schumachers vrouw Corinna en zijn kinderen Gina en Mick.