Weer bij de Grand Prix van Japan: kleine kans op regen boven Suzuka

Het leek erop dat er een regenachtige race zou komen in Japan, maar de weersvoorspellingen zijn veranderd. Momenteel staat er een droge Grand Prix van Japan gepland.

Woensdag was het regenachtig boven Suzuka, het Formule 1-circuit van komend weekend. Maar de buien maken naarmate de week vordert ruimte voor zon. Op vrijdag, bij de eerste vrije trainingen, is er soms nog wel kans op een buitje, maar ook die dag schijnt de zon al.

Op zaterdag wisselen de wolken en de zon elkaar af, maar wordt er volgens weeronline.nl geen regen voorspeld. Zaterdag is de dag van de derde vrije training en de kwalificatie. Ook op zondag geen regen. De dag van de race wordt juist het zonnigst. De race begint zondag om 14:00 uur in Japan, wat 7:00 uur 's ochtends in Nederland is.

Max Verstappen en Kelly Piquet

Max Verstappen won de afgelopen twee jaar op Suzuka en was deze week al extra vroeg in Japan voor wat quality time. Hij ging skiën met vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope.

Max Verstappen geniet met vriendin Kelly Piquet en haar dochtertje Penelope in Japanse sneeuw De kleine vakantie die Max Verstappen vierde na de voor hem teleurstellend geëindigde GP van Australië, was zo goed bevallen dat de Nederlandse Formule 1-coureur er in Japan nóg een kleine vakantie aan vastplakt.

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing hoopt dit weekend weer te winnen in Japan, om zo zijn voorsprong in het kampioenschap uit te breiden. Momenteel staat hij maar vier punten voor op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dat komt met name door het uitvallen van de Red Bull in Australië.

De oma van Alex Albon

Het was een drukke bedoeling op het vliegveld in Japan. Ook de oma van Williams-coureur Alex Albon was daar aanwezig en zij spotte daar Lando Norris. Ze kon het niet laten hem even te roepen en om een foto te vragen.