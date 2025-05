Weer feest voor Max Verstappen en Kelly Piquet op speciale dag voor oma van baby Lily

Alweer is het feest in huize Verstappen-Piquet. F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet werden onlangs ouders van dochter Lily. En kort daarna is de moeder van Piquet, dus de oma van Lily, jarig.

Sylvia Tamsma is de in Nederland geboren moeder van het Braziliaanse model Kelly Piquet. Haar vader is Nelson Piquet, een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Tamsma is een voormalig model.

Kelly Piquet heeft maandagavond (Nederlandse tijd) een story op Instagram gezet, waarin ze de verjaardag van haar moeder aanhaalt. "Van harte gefeliciteerd mama", staat er bij een foto van de twee. Tamsma heeft de story op haar eigen Instagram-account overgenomen.

Penelope

Ook het Instagram-account Central Penelope feliciteert de oma van Lily. Dat account richt zich op Penelope, de dochter van Kelly Piquet uit haar eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kyvat.

Tamsma is een belangrijk figuur in het leven van diverse wereldsterren. Zelf was ze vooral in de jaren 80 een veelgevraagd model. Tegenwoordig zoekt ze de luwte op. Wel is ze redelijk actief op social media, waarop ze zich sterk maakt voor mensenrechten en het milieu.

Amsterdam

In 2018 gaf ze wel een interview aan het AD, op een moment dat ze tijdelijk in Amsterdam woonde, in het appartament van haar zoon, de coureur Nelson Piquet junior. Ze besefte dat autoracen gevaren oplevert en als moeder is het dan lastig om naar races te kijken.

"Ik ga vannacht live kijken, met vrienden. Ik vind dat verschrikkelijk, zo voor de televisie", legde ze uit. "Maar mijn kind, mijn baby is nu een volwassen man in een volwassen sport. Ik moet me als moeder terughoudend opstellen terwijl ik vroeger met zijn vader overal bij kon zijn. Meestal belt hij na de race op, maar dan moet ik wachten tot hij alle briefings en interviews gedaan heeft. Ik zit werkelijk achteraan."

Hartstocht

Ook gaf ze een korte schets van haar zoon en zichzelf: "Hij is een lieve jongen, maar hij moet nog wel leren zijn frustraties de baas te blijven. Zijn vader was ook al geen denker en ik ben eveneens hartstochtelijk."