Max Verstappen won zondagochtend (Nederlandse tijd) de Grand Prix van Las Vegas. Daarmee liep hij iets in op zijn concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Mogelijk wordt die stap nog veel groter. Diskwalificatie dreigt voor de twee McLaren-coureurs.

Norris en Piastri moeten zich melden bij de stewards vanwege problemen met de plank onder hun auto. Autosportfederatie FIA meldt dat beide McLaren-coureurs te dunne slijtblokken aan de onderkant van hun auto hadden.

De gemeten dikte was minder dan de vereiste 9 millimeter. Er wordt nog onderzoek gedaan door de stewards. Dit soort gevallen hebben normaal gesproken diskwalificatie tot gevolg. Vertegenwoordigers van McLaren doen momenteel hun verhaal bij de FIA. De mediasessie van het team zijn voorlopig uitgesteld.

Ruime zege Verstappen

Er werd eerder gesproken over te weinig brandstof, waardoor de auto's te licht zouden zijn. Dat is echter dus niet de reden van het onderzoek. Het was duidelijk in de laatste ronden dat Norris met problemen kampte. Raceleider Verstappen liep steeds verder op hem uit en kwam uiteindelijk twintig seconden eerder over de finish.

Verstappen begon vanaf plek twee achter Norris. De Brit startte agressief maar remde daardoor in bocht 1 te laat. Verstappen kon profiteren en nam meteen de leidende positie over. Die gaf hij ook niet meer af.

WK-stand

Diskwalificatie van Norris en Piastri zou grote gevolgen hebben voor het wereldkampioenschap. Verstappen zou dan de tweede plaats in het klassement overnemen van Piastri en nog 24 punten achter Norris staan in plaats van 42.

