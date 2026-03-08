Het nieuwe Formule 1-seizoen is spectaculair begonnen in Australië. George Russell schreef de openingsrace van het jaar op zijn naam en gaat daardoor ook direct aan de leiding in het wereldkampioenschap. Max Verstappen kende een lastig weekend in Melbourne, maar knokte zich tijdens de race knap terug en pakte alsnog belangrijke punten. Dit is de stand in het WK.

Verstappen begon de Grand Prix op Albert Park vanaf de twintigste startplek na een moeizame kwalificatie. Toch liet de Nederlander tijdens de race zien waarom hij nog altijd tot de absolute top van de sport behoort. Met meerdere fraaie inhaalacties werkte hij zich gestaag naar voren door het veld met de zesde plek als resultaat.

Vooraan ging het tempo direct omhoog. Charles Leclerc pakte bij de start kortstondig de leiding, maar George Russell sloeg al snel terug. Ook Lewis Hamilton mengde zich in de openingsfase in de strijd om de koppositie. Uiteindelijk hield Russell het hoofd koel en reed hij een gecontroleerde race naar de overwinning, waarmee hij direct de leiding pakt in het WK-klassement.

WK-stand coureurs

George Russel (Mercedes) - 25 Kimi Antonelli (Mercedes) - 18 Charles Leclerc (Ferrari) - 15 Lewis Hamilton (Ferrari) - 12 Lando Norris (McLaren) - 10 Max Verstappen (Red Bull) - 8 Oliver Bearman (Haas) - 6 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 Pierre Gasly (Alpine) - 1 Esteban Ocon (Alpine) - 0 Alexander Albon (Williams) - 0 Liam Lawson (Racing Bulls) - 0 Franco Colapinto (Alpine) - 0 Carlos Sainz (Williams) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0 Lance Stroll (Aston Martin) - 0 Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Isack Hadjar (Red Bull) - 0 Oscar Piastri (McLaren) - 0 Nico Hülkenberg (Audi) - 0

Constructeursstand

Mercedes kende dankzij de zege van Russell en de tweede plek van debutant Kimi Antonelli een droomstart van het seizoen. Het Duitse team pakte daarmee direct een 1-2 in Melbourne en neemt ook meteen de leiding in het constructeurskampioenschap.

Voor Red Bull Racing verliep de openingsrace een stuk minder soepel. Naast de zesde plek van Verstappen viel teamgenoot Isack Hadjar uit met motorproblemen. Daarmee kende de nieuwe Ford-krachtbron meteen een pijnlijke eerste uitvalbeurt van het seizoen.