WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Bahrein: Max Verstappen slaat al een gaatje

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen zoals hij de vorige heeft afgesloten, met winnen. De Nederlander liet bij de openingsrace in Bahrein direct zien waarom hij titelkandidaat nummer één is en hij eigenlijk geen concurrentie heeft. Verstappen won met overmacht, daarna was teamgenoot Sergio Pérez 'best of the rest', voor Carlos Sainz van Ferrari.