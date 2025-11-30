Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri kunnen allemaal nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Norris is op dit moment de grote favoriet, maar met nog maar één races te gaan, staat vast dat het spannend gaat worden.

De beslissing in de strijd om de wereldtitel gaat snel vallen. Na de race van zondag in Qatar wordt het seizoen volgende week afgesloten met de GP van Abu Dhabi. In totaal zijn er dus nog maximaal 25 punten te halen. Na de Grand Prix van Qatar is dit de stand:

Lando Norris - 408 punten Max Verstappen - 396 punten Oscar Piastri - 392 punten

Lando Norris topfavoriet

Lando Norris is dus de enige coureur die het wereldkampioenschap in eigen hand heeft. Als hij in Qatar had gewonnen, was hij zelfs al kampioen. Zijn voorsprong bedraagt nu 12 punten op Verstappen, waardoor het in Abu Dhabi nog erg spannend wordt.

Wereldtitel voor Max Verstappen?

Aangezien er nog aar 25 punten te verdienen zijn, doet ook Max Verstappen nog mee om de titel. Hij staat momenteel 12 punten achter op WK-leider Norris. De Nederlander is om die reden afhankelijk van misstappen van Norris. Als Verstappen de laatste race van het seizoen wint, moet Norris minstens derde worden om een Nederlands feestje te verpesten.

Oscar Piastri

Piastri is de andere kanshebber op de wereldtitel. De Australiër stond bijna het hele seizoen bovenaan en had na de Grand Prix van Nederland zelfs een voorsprong van 104 punten op Verstappen. Piastri worstelt echter al een paar weken met zijn vorm en heeft inmiddels 16 punten achterstand op Norris.

De scenario's

Max Verstappen wereldkampioen:



Verstappen P1, Norris P4 of lager

Verstappen P2, Norris P6 of lager en Piastri P3 of lager

Verstappen P3, Norris P9 of lager en Piastri P2 of lager



Lando Norris wereldkampioen:



Norris P1

Norris P2

Norris P3

Norris P4, Verstappen P2 of lager

Norris P5, Verstappen P2 of lager

Norris P6, Verstappen P2 of lager en Piastri P2 of lager

Norris P7, Verstappen P3 of lager en Piastri P2 of lager

Norris P8, Verstappen P3 of lager en Piastri P2 of lager

Piastri P9, Verstappen P4 of lager en Piastri P2 of lager

Norris P10, Verstappen P4 of lager en Piastri P3 of lager

Norris P11, Verstappen P4 of lager en Piastri P3 of lager



Oscar Piastri wereldkampioen:



Piastri P1, Norris P6 of lager

Piastri P2, Norris P9 of lager en Verstappen P4 of lager