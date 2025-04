Zoon Tom Coronel baart direct opzien met steun van Red Bull: 'Als vader zijnde wil je er niet echt over praten'

Jos en Max Verstappen zijn niet het enige vader/zoon-duo in de Nederlandse racewereld. Dat geldt ook voor Tom en Rocco Coronel. Laatstgenoemde is 14 jaar oud en hard op weg Verstappen op te volgen bij Red Bull als hij zich zo door ontwikkelt.

Afgelopen weekeinde stonden drie races op het programma voor Coronel junior in het Ginetta Junior Championship. Op Donington Park won het Red Bull-talent gelijk twee races, waardoor hij aan kop gaat in het klassement. Het zorgde voor een trotse vader bij Viaplay, waar hij werkzaam is als analist.

Zoon van bekende Nederlandse coureur (13) treedt in voetsporen Max Verstappen bij Red Bull Formule 1-team Red Bull heeft een Nederlands talent binnengehaald. De dertienjarige Rocco Coronel is door het team opgenomen in het talentenprogramma. Hij is de zoon van coureur Tom Coronel.

"Als vader zijnde wil je er niet echt over praten", bleef Coronel eerst bescheiden. "Ach Tommie", plaagde presentator Rob Kamphues. "Het is gaaf dat zo'n eerste raceweekend gewoon hartstikke goed verloopt", was de rallyrijder trots.

Ginetta Junior Cup

Coronel heeft heel bewust gekozen om zijn zoon te laten rijden in de Ginetta Junior Cup. "Dat is een klasse die je al kan rijden vanaf 14 jaar. Dat is de reden waarom ik er ook voor gekozen heb, dan kun je zo jong mogelijk naar de circuits toe", beargumenteerde Coronel. Zijn zoon schitterende daar in complete outfit van Red Bull, omdat hij deel uitmaakt van het opleidingsteam.

"Ik heb het helemaal besproken met Helmut Marko, die zei: 'Tom wat een goed plan'. En zo zijn we naar Engeland gegaan en moest hij zijn eerste race rijden", aldus Coronel, die stiekem een beetje bang is dat zijn zoon (1,80 meter) groter wordt dan hem. "Hij moet niet te veel groeien", sprak senior gekscherend.

Al vroeg ervaring op doen

Coronel junior wordt op jonge leeftijd al klaargestoomd voor het echte werk. Net als Max Verstappen mag hij met bubbels spuiten na een overwinning. Ook analyseert hij zijn races in het Engels. "Het was wel een pittige race in de slotfase", vertelde Coronel op zijn eigen sociale media over zijn afsluitende overwinning.

Dat doet hij allemaal om zij n grote droom te verwezenlijken: de Formule 1 halen.