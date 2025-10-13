Mick Schumacher, de zoon van F1-legende Michael Schumacher, is al drie jaar niet meer actief in de Formule 1. Toch rijdt hij nog wel mee in een andere sport: hij wil de overstap naar de IndyCar gaan maken.

Schumacher junior was jarenlang actief in de Formule 1. In 2022 reed hij zijn laatste rondes in de koningsklasse namens team Haas. Sindsdien reed hij onder andere voor Alpine in verschillende races, maar Mick Schumacher zou zijn ogen op een nieuwe sport hebben. De coureur is bezig met de overstap naar de IndyCar, een discipline waar zelfs zijn vader niet in uitkwam.

Michael Schumacher wordt gezien als één van de meest legendarische coureurs die de Formule 1 ooit heeft gekend. De Duitser werd maar liefst zeven keer wereldkampioen. Schumacher reed in 1991 ook een keer mee in de 24 uur van Le Mans. In 2013 kreeg de Duitse ex-coureur een heftig ski-ongeluk, waardoor hij forse hersenschade opliep. Schumacher werd overgebracht naar een kliniek in het Zwitserse Lausanne en sindsdien werd hij niet meer in het publiek gezien.

IndyCar

In september werd aangekondigd dat Mick Schumacher zal gaan racen voor Rahal Letterman Lanigan Racing. Maandag zal de Duitser zijn debuut maken op de Indianapolis Motor Speedway. Op dat circuit staat nog altijd het snelheidsrecord van de Nederlander Arie Luijendijk. Hij reed in Indianapolis een tempo van 236.986 kilometer per uur. Schumacher zal daar maandag dus zijn eerste testrondjes rijden en hij gaf al aan erg veel zin te hebben in de nieuwe uitdaging.

Max Verstappen

Ook Max Verstappen waagde zich nog nooit aan de IndyCar-races. De Nederlander gaf al meermaals in een interview aan dat hij geen groot fan is van de specifieke races waarbij er met hoge snelheid over het circuit wordt geraasd. "Het risico op een serieus ongeluk is simpelweg enorm hoog. Als je met meer dan 320 kilometer per uur tegen een muur aan klapt, dan is dat echt niet grappig." Verstappen reed onlangs wel mee in de NLS9 op de bekende Duitse Nurburgring Nordschleife. De Nederlander won daar zijn eerste GT3 race.