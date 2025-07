Het nalatenschap van Michael Schumacher in de Formule 1 zou in 2026 een vervolg kunnen krijgen. Zoon Mick kan terugkeren in de hoogste autoklasse, zo bevestigt hij zelf. Maar de Duitser heeft flinke concurrentie.

Volgend jaar komt er een elfde team op de grid: Cadillac. Schumacher bevestigt dat hij gesprekken voert met de nieuwe renstal. De inmiddels 26-jarige zoon van de zevenvoudig wereldkampioen verdween na 2022 uit de Formule 1, na twee weinig succesvolle jaren bij Haas.

"De communicatie is tot nu toe hartstikke positief", wordt Schumacher geciteerd door The Sun. "Ze hebben al veel belangrijke mensen ingehuurd voor het project. Het is een eer om daar onderdeel van te zijn en om met ze te onderhandelen. Het is een goede positie om in te zitten."

Concurrentie van racewinnaars

Zijn woorden klinken veelbelovend, maar er liggen nog genoeg kapers op de kust. Zo zoekt Sergio Pérez - tot vorig seizoen teamgenoot van Max Verstappen - een nieuw team. De Mexicaan werd aan het einde van vorig seizoen op straat gezet door Red Bull Racing. Inmiddels heeft Pérez al twee opvolgers: Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Beide coureurs kunnen nog niet imponeren in het tweede zitje naast Verstappen.

Een andere kandidaat voor een zitje bij Cadillac is Valtteri Bottas. Ook de 35-jarige Fin verdween na vorig seizoen uit de Formule 1, maar is nog wel reservecoureur bij Mercedes. Bottas heeft een rijke carrière in de sport met 246 races en tien overwinningen. De evenoude Pérez verreed overigens 281 grands prix, waarvan hij er zes won.

Cadillac is onder de indruk

Cadillacs teambaas Graeme Lowdon is onder de indruk van Schumacher, die nu in het World Endurance Championship namens Alpine. Lowdon zei tegen Sky Deutschland: "Mick is fantastisch. Hij is een goede jongen, ik vind hem erg leuk. Hij is nog steeds jong, heeft Formule 1-ervaring. Dat is van even geleden, maar hij heeft zichzelf up-to-date gehouden."

Lowdon bevestigt dat Schumacher één van de namen op de lijst is. "Maar ik moet daar ook bij zeggen dat de lijst met namen erg lang is."