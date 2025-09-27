De golfwereld kijkt deze periode massaal naar de Ryder Cup, maar is ook opgeschrikt door treurig nieuws. De pas 28-jarige Makena White is plotseling overleden. Zij is vooral bekend als partner van een topgolfer.

Het verdrietige nieuws werd vrijdagavond (Nederlandse tijd) bekendgemaakt via het Instagram-account van White. "Hallo allemaal, dit is een vriend van Makena", zo begint het trieste bericht. "Ik schrijf met pijn in het hart dat Makena eerder deze week is overleden."

De exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. "Makena was uniek. Ze had een zeldzame manier om je speciaal te laten voelen, en haar enorme hart liep altijd over van liefde", zo wordt ze herdacht op haar eigen pagina. "Om geliefd te worden door Makena was een geschenk; een die kwam met eindeloos gelach, zoveel plezier en gezonde chaos terwijl we probeerden haar reisschema bij te houden."

Makena was namelijk de partner van Jake Knapp, een 31-jarige goler uit de Verenigde Staten. Hij timmerde de laatste jaren aan de weg. Zo won hij vorig jaar zijn eerste winst in de PGA Tour. Makena vergezelde hem veelvuldig. De golfer, die niet in actie zou komen op de Ryder Cup, heeft nog niet gereageerd op het treurige verlies. Wel wordt hij via sociale media massaal gecondoleerd.

Het is nog niet bekend of er tijdens de Ryder Cup wordt stilgestaan bij de dood van Makena. De Ryder Cup is een van de meest in het oog springende golftoernooien, waarbij een Team Europe het opneemt tegen Team USA. Het toernooi wordt gehouden in New York en dat hebben de Europeanen geweten. Zij werden in aanloop naar het weekend massaal uitgejouwd.

Het toernooi wordt gemiddeld eens in de twee jaar gehouden. Europa was in 2023 in Rome de sterkste en verdedigt op vijandige bodem dus de titel.