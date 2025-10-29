Topgolfer Tiger Woods heeft een opvallend besluit genomen. Dat blijkt uit de deelnemerslijst van de Hero World Challenge. De sportlegende zal niet in actie komen op het toernooi.

Dat is erg opvallend, omdat hij het toernooi begin december zelf organiseert op de Bahama's. Zijn naam ontbreekt op de laatste deelnemerslijst. Dat heeft alles te maken met een aantal grote tegenslagen. Woods wordt al lange tijd geteisterd door lichamelijke klachten.

Gezondheid

Er was een kleine hoop dat de vijftienvoudig majorwinnaar voldoende hersteld zou zijn van een hernia-operatie in oktober, maar dit is niet het geval. Hij liet een tussenwervelschijf verwijderen in New York. "Na het voelen van pijn en stijfheid in mijn rug heb ik verschillende onderzoeken laten doen. Ik weet nu al dat ik de juiste beslissing heb genomen voor mijn gezondheid", schreef Woods op sociale media.

De 49-jarige Woods was ook nog herstellende van een gescheurde achillespees en een eerdere rugoperatie, waardoor hij al meer dan een jaar geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld. Het laatste toernooi waarin hij optrad, was het Brits Open in 2024.

Auto-ongeluk

Sinds zijn zware auto-ongeluk in 2021 blijft Woods kampen met fysieke tegenslagen. Hij speelde sindsdien slechts elf toernooien op de PGA Tour en moest meerdere keren opgeven of voortijdig afhaken.

Of hij eind dit jaar nog verschijnt op het PNC Championship, het vader/zoontoernooi waar hij traditioneel met zijn zoon Charlie speelt, is ook onzeker. Woods wordt op 30 december vijftig jaar en mag vanaf volgend seizoen deelnemen aan de PGA Tour Champions, het circuit voor spelers boven de 50.

De Hero World Challenge is een liefdadigheidstoernooi ten bate van Woods' eigen foundation. De stichting zet zich in om de talenten van van jonge studenten te ontwikkelen met goed onderwijs.