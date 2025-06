Dewi Weber (29) liet haar leven in Nederland achter zich om haar droom in de golfwereld na te jagen. Ongeveer tien jaar geleden vertrok ze naar de Verenigde Staten, maar wat haar daar te wachten stond, besefte ze niet.

In een interview met De Telegraaf vertelt Weber openhartig over de bizarre route die ze heeft gelopen, eentje die totaal anders was dan die van leeftijdsgenoot en collega Anne van Dam. Zo werd Van Dam professioneel golfster in 2015, terwijl Weber eerst naar de Verenigde Staten vertrok om te gaan studeren.

Consequenties

Maar over haar vertrek naar Amerika had ze niet al te goed nagedacht. "Golf wilde ik niet opgeven en ik ging naar de VS om mijn sport te combineren met een studie op de University van Miami. Het was spontaan, zonder dat ik er echt bij nadacht wat de consequenties waren."

En dat ze er niet goed over had nagedacht, bleek toen ze er eenmaal zat. " Mijn eerste periode was moeilijk. Toen realiseerde ik me dat het best wel pittig was, zo helemaal alleen aan de andere kant van de oceaan. Je komt in een andere cultuur terecht", zo vertelt ze.

Vriendinnen

Gelukkig voor haar maakte Weber twee goede Nederlandse vriendinnen, Laura en Emese. "Door hen heb ik dat eerste jaar ’overleefd’, al klinkt dat heel heftig. Maar echt, zonder Laura en Emese zou ik het heel zwaar hebben gehad."

Toen Weber 22 jaar oud was, besloot ze een flinke lening af te sluiten. " Ik had geen cent te makken en stond dik in het rood voordat ik begon op de Symetra Tour in de VS. Dat was pittig, want als ik een toernooi speelde, kostte me dat 1500 dollar. Op de LPGA is dat 3000 á 4000 dollar, want ook je caddie fee komt er dan nog bij. Die eerste weken moest ik echt qua reiskosten, onderdak en eten oppassen dat ik geen dollar te veel uitgaf."

Eetgewoontes

Hierdoor kreeg ze ook geen ideale eetgewoontes. " Soms was er echt geen geld om uitgebreid te eten en zat ik aan een salade, of te vaak iets van de McDonald’s wat goedkoop was. Maar ja, wanneer je als topsporter wilt slagen, moet je op alle details letten. Een gezond eetpatroon is daarin juist heel belangrijk."

Weber kijkt met gemengde gevoelens terug op die beginperiode. " Je komt op plaatsen waar je nooit bent geweest, maar het was ook best wel eenzaam. Je reist het hele land door, zonder caddie of iemand met wie je even lekker kan praten."

Lange trips

Zo zat ze vaak in haar eentje in de auto, maar gelukkig werd het uiteindelijk beter. " Voor mijn eerste toernooi in Alabama zat ik elf uur in de auto. Dan denk je wel even: waar ben ik mee bezig? Gelukkig vond ik snel mensen met wie ik goed kon opschieten. Fatima Cano en onze fysio Alex met wie ik later die trips maakte en lekker kon babbelen. Dat maakte het een stuk knusser allemaal.”

Inmiddels gaat het goed met de topgolfster. Sinds 2022 komt ze uit op de prestigieuze Amerikaanse LPGA Tour, en op donderdag staat ze aan de start van de tweede Major van het jaar: het KPMG Women’s PGA Championship.

Gelukkig in de liefde