Topgolfer Rory McIlroy moet 1,3 miljoen euro betalen bij winst op prestigieus toernooi The Masters

The Masters is misschien wel het bekendste golftoernooi. De winnaar gaat niet alleen naar huis met een flinke prijzenpot, maar treedt toe tot een select groepje met een 'groen jasje'. Dat is waar het de internationale toppers allemaal om te doen is vanaf donderdag (tot en met zondag).

Sinds 1934 wordt een van de meest prestigieuze golftoernooien georganiseerd op de Augusta National Golf Club in Georgia. De Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy hoopt op zijn eerste eindzege op The Masters, wat voor hem een Grand Slam zou betekenen. McIlroy won immers al de US Open, het PGA Championship en The Open Championship.

Dochter van sportlegende gaat in de fout met haar kleding en laat per ongeluk iets te veel zien Paulina Gretzky is in de Verenigde Staten niet alleen bekend als de dochter van ijshockeylegende Wayne, maar ook als de vrouw van profgolfer Dustin Johnson. Gretzky moedigde dit weekend haar man aan tijdens een toernooi, maar daar liet ze per ongeluk iets te veel van haar lijf zien.

Toch staat McIlroy qua majors al een tijdje droog. In 2014 was hij de beste op het PGA Championship en The Open Championship. Drie jaar geleden zette hij zijn beste prestatie op The Masters neer, met een tweede plek achter winnaar Scottie Scheffler. Dit seizoen won hij al twee toernooien, dus McIlroy reist met vertrouwen af naar de Augusta National Golf Club.

McIlroy moet flink dokken bij winst The Masters

In Augusta ligt een prijzenpot van 20 miljoen dollar klaar voor alle deelnemers. 3,6 miljoen daarvan is gereserveerd voor de winnaar. Vorig jaar ging Scheffler met dat geld naar huis. Dit jaar zal McIlroy diegene willen zijn, al zit er voor hem - en de andere golfers - wel een vervelend staartje aan. Door verschillende belastingen wordt er namelijk een flinke hap uit het prijzengeld genomen.

Sportlegende Tiger Woods is weer verliefd: dit zijn alle liefdespartners van de 'seksverslaafde' topgolfer Tiger Woods deelde deze week mooi nieuws: hij heeft een nieuwe partner De topgolfer is verliefd op Vanessa Trump, de ex-vrouw van de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr. Het is het zoveelste hoofdstuk in het bijzonder turbulente liefdesleven van het sporticoon.

"Over al het gewonnen prijzengeld wordt in de VS federale belasting geheven, waarvan het hoogste tarief nog steeds 37 procent bedraagt. Golfers moeten in Georgia ook staatsbelasting betalen van 5,39 procent", verklaart Paul Barham, hoofd internationale belasting voor particuliere cliënten bij Forvis Mazars aan Express Sport. Dat zou betekenen dat McIlroy 1,5 miljoen dollar (omgerekend 1,38 miljoen euro) zou moeten afstaan.

McIlroy is woonachtig in de Verenigde Staten, waardoor voor hem de daar geldende belastingregels van toepassing zijn.