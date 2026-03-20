Ruud Gullit kende een rijke voetbalcarrière. De 63-jarige oud-middenvelder won met talloze prijzen, waaronder het EK van 1988. Inmiddels is Gullit helemaal verknocht aan een andere sport. Binnenkort maakt hij daarvoor een speciaal uitje.

Gullit wordt gezien als een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Hij was aanvoerder toen Oranje in 1988 in Duitsland Europees kampioen werd. Ook in de Eredivisie had hij succes, bij Feyenoord en PSV. Maar met name bij AC Milan, met landgenoten Marco van Basten en Frank Rijkaard, hield Gullit huis. Ze wonnen twee keer de Europacup I (voorloper Champions League) en meermaals de Italiaanse titel. Het leverde hem in 1987 de Ballon d'Or op.

Gullit probeerde het nog als voetbaltrainer, waar hij bij Chelsea als speler/trainer de FA Cup won. Ook coachte hij Newcastle United, Feyenoord en LA Galaxy. Maar al gauw had Gullit in de gaten dat het trainersbestaan niet aan hem besteed was. Hij werd voetbalanalist, waardoor hij meer tijd kreeg om te golfen. En die passie groeide uit tot een nieuwe rol.

'Directeur sfeerbeheer' bij KLM Open

In 2025 werd Gullit gevraagd als toernooidirecteur voor het KLM Open in Nederland. Ook dit jaar is hij weer van de partij. "Ik voel mij eerder directeur sfeerbeheer dan toernooidirecteur. Het KLM Open moet topsport bieden, maar ook energie, plezier en ontmoeting. Golf op het hoogste niveau, en dit alles met een glimlach", aldus Gullit.

"Voetbal is mijn alles, maar golf raakt me op een andere manier. Juist na mijn voetbalcarrière kan ik via golf weer competitief zijn. Veel voetballers ontdekken na hun carrière hoe mooi golf is. De competitie, de concentratie en het spel tegen jezelf – dat herkennen topsporters meteen."

Terugkeer op iconische locatie

Dit jaar is het evenement van 4 tot en met 7 juni nog op The International bij Amsterdam. Maar het KLM Open keert in 2027 terug naar de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort. "Het KLM Open hoort bij de rijke traditie van onze baan," zegt Eric Rahusen, voorzitter van de Kennemer Golf & Country Club. "We kijken ernaar uit om het toernooi opnieuw te mogen ontvangen."

De duinbaan in Zandvoort was al 23 keer eerder het decor van het KLM Open, ook wel bekend als het Dutch Open.