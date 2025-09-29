De Ryder Cup ging afgelopen weekend naar Team Europa op vijandig gebied. En dat het vijandig was, daar kunnen golfer Rory McIlroy en zijn vrouw Erica over meepraten. Zij werd geraakt door een object uit het publiek.

McIlroy was het hele weekend mikpunt van ernstige misdragingen. Het kwam op een gegeven moment tot een kookpunt, waarbij de Britse topgolfer gepikeerd reageerde op het publiek. McIlroy werd meerdere keren uitgejouwd, geïntimideerd, zelfs tijdens zijn backswing en putts. Er waren persoonlijke en provocerende opmerkingen, ook over zijn privéleven.

Er werd ook 'f**k you Rory' gezongen door het Amerikaanse publiek. Dat werd aangewakkerd door Heather McMahan, de MC van dienst. Zij moest mensen bij de eerste hole entertainen, maar deed het tegenovergestelde. Het kostte McMahan uiteindelijk haar rol bij de Ryder Cup. Ze bood nog wel haar excuses aan, alleen dat was niet voldoende.

Bizar incident met vrouw van McIlroy

Fysiek werd McIlroy niet lastig gevallen, maar dat overkwam zijn vrouw Erica Stoll - nota bene een Amerikaanse - wel. Op een van de holes werd zij geraakt door een rondvliegend drankje uit het publiek. McIlroy wilde de confrontatie nog aangaan met golfans, maar werd tegen gehouden. Na afloop roemde hij de manier waarop zijn vrouw reageerde.

Here’s the full scene as Rory McIlroy’s wife Erica got hit with a beer (glanced off her hat) on Saturday afternoon.



Rory and Lowry had just won on 18 and he was coming back to 17 to cheer on the groups behind — and celebrate with Euro fans.



Looked like someone hit the drink out… pic.twitter.com/vdG4mAny1s — Dylan Dethier (@dylan_dethier) September 28, 2025

"Erica maakt het goed. Ze is een hele sterke vrouw. Ze heeft alles deze week met klasse, rust en waardigheid gedragen, zoals ze altijd doet. Ik hou van haar en we gaan het vanavond goed vieren", sprak McIlroy. En met vieren bedoelde hij de winst van de Ryder Cup met Team Europa. Want tussen alle misdragingen door werd er ook gegolft. De eindstand was 15-13 voor de Europese golfers.

McIlroy kritisch op fans

Tijdens het toernooi dat werd gehouden in Farmingdale (New York) zijn enkele fans verwijderd wegens hun gedrag. "Ik vind niet dat we dit soort gedrag ooit zouden moeten accepteren in golf. Golf moet wat mij betreft aan een hogere standaard voldoen dan wat we deze week hebben gezien", was het harde oordeel van McIlroy.

"Golf heeft de kracht om mensen te verbinden. Het leert je belangrijke levenslessen: etiquette, omgaan met regels, respect tonen. Soms hebben we dat deze week niet gezien. Dus nee, dit soort gedrag hoort niet thuis op de Ryder Cup", stelde de Noord-Ier, woonachtig in de VS. Des te zoeter smaakt de overwinning.

"Het was een zware week voor ons allemaal. Maar tegelijk hebben we ze het zwijgen opgelegd met hoe we gespeeld hebben. Ik heb af en toe wat teruggeroepen naar het publiek - want ja, het raakte me soms - maar over het algemeen hebben we geprobeerd met klasse en waardigheid om te gaan met alles wat op ons afkwam. En dat is ons grotendeels gelukt, denk ik."