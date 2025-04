Wildplassende golfer misdraagt zich bij the Masters: 'Publiek klapte voor me'

Golfer Jose Luis Ballester (21) had bij het grote golftoernooi the Masters andere zorgen dan welke golfclub hij uit de tas moest trekken. De Spanjaard, die titelhouder is bij het kampioenschap U.S. Amateur, moest naar het toilet. Maar op de Augusta National Golf Club zijn geen dixies neergezet.

Ballester besloot zijn hoge nood te lenigen in de rivier Rae's Creek, langs de dertiende hole. Het was zo open en bloot op een golfbaan niet mogelijk om het stiekem te doen.

Volgens Golf.nl was er vanuit het publiek begrip voor zijn actie. "Hij kreeg applaus van het publiek, maar waarschijnlijk zijn de leden van Augusta National er minder blij mee", schrijft de site.

Plassen

Tegen The New York Post zei de golfer dit: "Ik was totaal vergeten dat er toiletten zijn aan de linkerkant van de afslagplaats. En toen dacht ik: oef, ik moet pissen. Ik wist niet waar ik heen moest gaan. En aangezien Justin Thomas toen een of ander issue had op de green, dacht ik: laat ik naar de rivier sluipen. Waarschijnlijk gaat het publiek er niet zoveel van zien."

Here’s U.S. Amateur champion Josele Ballester talking about why he peed in Rae’s Creek during the first round of the Masters pic.twitter.com/CbO6KXBdWH — Cameron Jourdan (@Cam_Jourdan) April 10, 2025

Maar hij werd wel gesnapt. "Ze klapten voor me. En dat was vermoedelijk het enige applaus dat ik vandaag kreeg. Het was nog hard ook. Dat was best grappig."

Spijt

Spijt heeft hij dan ook niet van zijn opmerkelijke actie. "Tja, mensen zagen me plassen. Maar het was niet beschamend voor me. Als ik weer in deze situatie kom, dan doe ik het opnieuw."

Wat Wimbledon is voor de tennissers, is The Masters voor golfers. Op het prestigieuze Augusta National Golf Club strijden ze om het iconische groene jasje ('the green jacket'). Daarnaast ligt er ook een bult prijzengeld klaar, alleen zit daar wel een addertje onder het gras.